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Flamengo, vigente campeón de la Copa Libertadores, ha presentado una protesta formal ante el organismo rector del fútbol sudamericano en la que cuestiona la participación del exdefensa del Manchester United Marcos Rojo en la derrota del jueves en semifinales. El equipo brasileño cayó eliminado en la tanda de penaltis en el Maracaná tras no lograr superar a un Estudiantes con diez jugadores en dos partidos que terminaron sin goles.

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Los vigentes campeones cuestionan la autorización del defensa

Según ESPN Brasil, el Flamengo ha impugnado la participación del jugador de 36 años después de que el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) le concediera una autorización provisional 24 horas antes del partido decisivo del jueves. El Flamengo sostiene que el veterano no contaba con una resolución definitiva, por lo que Estudiantes se expone a una derrota por 3-0 conforme al Código Disciplinario de la CONMEBOL. El plazo para presentar su defensa vence la próxima semana.

Sobre el césped, el portero Fernando Muslera, de 40 años, detuvo los penaltis de Jorginho, Lucas Paqueta y Bruno Henrique para sellar el triunfo por 3-2 en la tanda.

Un fichaje de urgencia desencadena una disputa por la inscripción

Estudiantes recuperó inicialmente al futbolista formado en una cantera de La Plata como fichaje de urgencia porque los centrales Gonzalez Pirez y Tomas Palacios estaban sancionados para el partido de ida. Rojo, que tenía contrato con Racing hasta diciembre, salió del club de Diego Milito en medio de un conflicto después de que Estudiantes acordara pagar 500.000 $ para liberarlo, más una prima de 250.000 $ por alcanzar la final y otra de 450.000 $ por conquistar el trofeo.

Aunque el club argentino lo inscribió a nivel nacional el 9 de octubre, fuera del periodo habitual de fichajes gracias a una excepción, la CONMEBOL le impidió disputar el partido de ida. Tras la intervención del TAS, Cacique Medina lo alineó el jueves en una defensa de tres hasta que Palacios lo sustituyó en el minuto 77. Los visitantes también superaron la expulsión de Baltasar Rodriguez en el minuto 50, con una actuación decisiva de Muslera, veterano de cinco Mundiales.

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Un precedente histórico favorece a los visitantes argentinos

El Flamengo espera que se revierta el resultado, como ocurrió en los octavos de final de 2018, cuando Santos fue sancionado tras empatar 0-0 con Independiente. Sin embargo, aquella infracción afectaba a un sistema interno de la CONMEBOL, no a una directiva de un órgano judicial superior como el TAS. Entonces, el comunicado oficial del organismo decía: «La CONMEBOL decide declarar a Santos Futebol Clube perdedor del partido disputado el 21 de agosto, otorgar un resultado de 3-0 a favor de Club Atletico Independiente y mantener la suspensión del jugador Carlos Andres Sanchez Arcosa».

Los vencedores de la tanda esperan la final continental

Salvo que prospere el recurso, Estudiantes se enfrentará en la final a Palmeiras, campeón en 2020 y 2021, el 28 de noviembre en el Estadio Centenario de Uruguay. El equipo argentino busca su quinta Copa Libertadores, la primera desde 2009, y aspira a poner fin a una racha de siete años de campeones brasileños iniciada tras el triunfo de River Plate en 2018. Mientras tanto, el Flamengo retoma el Brasileirao el domingo contra Atletico-MG antes de enfrentarse a Vasco y Gremio.