Fito Zelaya es duda para jugar ante República Dominicana

El delantero salvadoreño salió lesionado ante Montserrat y tiene que someterse a exámenes.

Rodolfo Zelaya será sometido hoy a una resonancia magnética de la rodilla derecha, para determinar si podrá entrar en la convocatoria de Carlos De los Cobos, de cara al importante partido ante República Dominicana de este martes.

El delantero tuvo que salir del partido con evidentes molestias tras recibir una falta. Por fortuna no es la misma rodilla de la cual fue operado Zelaya cuando jugaba en el Alania Vladikavkaz de la Primera División de .

“Espero en Dios que no sea algo grave. El médico no me ha dicho nada ya que no puede brindar un diagnóstico preliminar hasta que exista un estudio preliminar del golpe”, dijo el todavía atacante de los Los Ángeles FC en declaraciones al “Grupo Dutriz”.