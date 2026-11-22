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Crece la presión sobre el Al Ittihad ante la irregularidad de sus resultados en la Liga de Campeones Élite de la AFC, en un momento en el que su afición espera una reacción contundente del equipo que le devuelva la confianza y frene la sangría de puntos.

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Mientras el Al Ittihad se prepara para recibir al Pakhtakor uzbeko, su entrenador, Jens Fissing, ha dejado unas declaraciones llamativas en las que habló del balance continental del equipo, desveló su postura sobre la llegada de refuerzos y lanzó un mensaje sobre las capacidades del grupo actual.

Jens Fissing, técnico del Al Ittihad, aseguró que su equipo aspira a recuperar la senda de la victoria ante el Pakhtakor uzbeko, e insistió en la necesidad de aprovechar el factor campo y el apoyo de la afición para lograr un resultado positivo y compensar la imagen poco satisfactoria que ofreció el conjunto en su último partido.

"Jugaremos en casa y ante nuestra afición. Sabemos que no ofrecimos el nivel esperado en nuestro último partido y queremos mostrar una mejor imagen y conseguir la victoria", afirmó Fissing en la rueda de prensa previa al encuentro.

El entrenador no eludió hablar del discreto balance del Al Ittihad en el torneo asiático y admitió que sumar solo 4 puntos de 12 posibles no está a la altura de las ambiciones de la afición, aunque al mismo tiempo se negó a reducir el rendimiento del equipo únicamente a los resultados.

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"Sabemos que la afición no estará contenta con 4 puntos de 12, pero no todo lo que hemos hecho ha sido malo. Sabemos lo que estamos haciendo y buscamos ganar el mayor número de partidos posible. Tenemos que tomarnos las cosas con realismo", explicó.

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Próximos partidos ITT AFC Liga de Campeones 13:15 PAT

Fissing señaló que el Al Ittihad ha evolucionado en los últimos cinco meses y subrayó que el equipo ha ofrecido un buen nivel en algunos partidos, aunque la falta de acierto en momentos decisivos ha impedido traducirlo en resultados positivos.

Sobre el efecto de los parones en el rendimiento del equipo, Fissing restó importancia al impacto negativo del primero de ellos, apuntó que las cosas no fueron tan malas como algunos creían e insistió en que el cuerpo técnico tiene ahora la mirada puesta en los próximos compromisos, con unos jugadores a punto y que han recuperado la confianza en sus capacidades.

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Sin fichajes nuevos: Fissing confía en el grupo actual

En materia de fichajes, Fissing fue claro sobre las necesidades del Al Ittihad: negó haber pedido la incorporación de nuevos jugadores de cara a los próximos meses y se mostró satisfecho con el potencial de la plantilla actual.

"No he pedido fichar a nuevos jugadores. Tenemos futbolistas con las capacidades necesarias. Es normal que los clubes de todo el mundo busquen reforzarse durante los mercados de fichajes; son procedimientos habituales en el fútbol", declaró.

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El técnico también aseguró que mantiene una buena relación con las distintas partes del club y que todos trabajan con un mismo espíritu para mejorar los resultados y dar lo mejor de sí en la próxima etapa.

El duelo ante el Pakhtakor tiene una doble importancia para el Al Ittihad, ya que los objetivos del equipo no se limitan a sumar los tres puntos, sino que pasan también por recuperar la confianza de su afición y reducir la distancia entre sus aspiraciones y el rendimiento sobre el terreno de juego.

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Saad Al-Mousa: confiamos en nuestras capacidades pese a las bajas

Por su parte, Saad Al-Mousa, defensa del Al Ittihad, insistió en el deseo de los jugadores de lograr un resultado positivo ante el Pakhtakor y aseguró que las bajas no servirán de excusa para flaquear, ya que el equipo cuenta con efectivos capaces de suplir a los ausentes.

"Aspiramos a conseguir un resultado positivo. Tenemos algunas bajas, pero el resto de jugadores tiene mucho que aportar", afirmó Al-Mousa, que expresó su confianza en que el grupo disponible sepa asumir la responsabilidad y ofrecer el nivel exigido.

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El defensa del Al Ittihad se refirió también a los errores defensivos de los últimos partidos y explicó que durante el parón se trabajó de forma intensa para corregir los aspectos negativos y enderezar el rumbo antes de la vuelta a la competición.

"Durante el parón nos centramos en los errores defensivos. No me importa quién juegue, porque tenemos defensas de gran nivel y, si Dios quiere, lograremos corregir los errores en la próxima etapa", añadió.

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Las palabras de Al-Mousa reflejan la determinación de los jugadores del Al Ittihad por superar los problemas defensivos que han lastrado los resultados del equipo, mientras que el choque ante el Pakhtakor se presenta como una auténtica prueba de la capacidad del conjunto para traducir el trabajo del parón en un juego más equilibrado y eficaz que lo devuelva al buen camino en el torneo continental.