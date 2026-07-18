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Portugal Training And Press Conference - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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Firmados los contratos: Francesco Trincao es el cuarto fichaje del Al-Ahli saudí este verano

Fichajes
Trincao
Al Ahli
Sporting de Lisboa
1ª División
Portugal
Arabia Saudita

El jugador portugués se unirá al equipo del entrenador alemán Matthias Jaissle.

El portugués Francisco Trincão, del Sporting de Lisboa, es el cuarto fichaje del Al-Ahli saudí este verano.

Diversos medios ya habían adelantado que el Al-Ahli estaba cerca de ficharlo tras acordar los detalles del traspaso con el Sporting de Lisboa.

Según el diario saudí «Al-Riyadiah», el jugador ya firmó el sábado un contrato de cuatro años, hasta 2030, en presencia del director deportivo, Rui Pedro.

Según informaciones previas, el fichaje costará 45 millones de euros más 5 en variables, y el jugador cobrará 10 millones por temporada.

El «Al-Raqi» cerró el fichaje tras negociar con varios clubes europeos.

Amistosos
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Rio Ave
RA
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Al Ahli
AHL
Amistosos
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Sporting de Lisboa
SCP
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Strasbourg
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El jugador, de 26 años, se convierte en el cuarto fichaje del Al-Ahli tras el defensa gambiano Aboubakar Sidi Kinteh (Tromsø), el extremo saudí Mishaal Al-Mutairi (Abha) y el armenio Edward Spirtzyan (Krasnodar).

Además, está a punto de fichar al centrocampista Naif Masoud, procedente del Al-Fateh.

Con estas incorporaciones, el Al-Ahli busca recuperar la Liga Saudí, ausente desde hace diez años, y revalidar la Liga de Campeones de Asia por tercera vez.

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