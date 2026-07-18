Firmados los contratos: Francesco Trincao es el cuarto fichaje del Al-Ahli saudí este verano

El portugués Francisco Trincão, del Sporting de Lisboa, es el cuarto fichaje del Al-Ahli saudí este verano.
Diversos medios ya habían adelantado que el Al-Ahli estaba cerca de ficharlo tras acordar los detalles del traspaso con el Sporting de Lisboa.
Según el diario saudí «Al-Riyadiah», el jugador ya firmó el sábado un contrato de cuatro años, hasta 2030, en presencia del director deportivo, Rui Pedro.
Según informaciones previas, el fichaje costará 45 millones de euros más 5 en variables, y el jugador cobrará 10 millones por temporada.
El «Al-Raqi» cerró el fichaje tras negociar con varios clubes europeos.
El jugador, de 26 años, se convierte en el cuarto fichaje del Al-Ahli tras el defensa gambiano Aboubakar Sidi Kinteh (Tromsø), el extremo saudí Mishaal Al-Mutairi (Abha) y el armenio Edward Spirtzyan (Krasnodar).
Además, está a punto de fichar al centrocampista Naif Masoud, procedente del Al-Fateh.
Con estas incorporaciones, el Al-Ahli busca recuperar la Liga Saudí, ausente desde hace diez años, y revalidar la Liga de Campeones de Asia por tercera vez.