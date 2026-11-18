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Firas Al-Buraikan, delantero del Al Ahli, elogió a su compañero y capitán en la selección de Arabia Saudí, Salem Al-Dawsari, a quien considera una de las leyendas del fútbol del país, pese a que ambos compiten por el premio al Mejor Jugador de Asia.

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Mañana jueves se celebrará la gala de entrega de los premios a los mejores de Asia en el Aksra Theatre King Power de Bangkok, la capital tailandesa, que ya acogió la ceremonia en 2017, y en la que se entregarán galardones en 19 categorías diferentes.

Entre los premios que se repartirán durante la gala figura el de Mejor Jugador de Asia, al que optan Firas Al-Buraikan y Salem Al-Dawsari, además del iraní Alireza Beiranvand, portero del Tractor.

Los tres futbolistas viajaron hoy miércoles a Tailandia, donde ofrecieron una rueda de prensa para hablar sobre su candidatura al galardón.

En declaraciones durante la rueda de prensa recogidas por el diario saudí Asharq Al-Awsat, Firas Al-Buraikan afirmó: «Estoy orgulloso y feliz de estar con ustedes. Es un momento indescriptible para mí. Es la primera vez que vengo aquí, se ha cumplido uno de mis sueños de infancia y, diga lo que diga, no podré describir este sentimiento».

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Al-Buraikan expresó que su orgullo es aún mayor por competir por este premio junto al «Tornado», sobre quien dijo: «Estoy todavía más feliz de estar al lado de la leyenda del fútbol saudí Salem Al-Dawsari, de quien aprendo mucho».

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Preguntado por lo que sentiría si se proclamara ganador, respondió: «Sería algo grandioso al comienzo de mi carrera y podría suponer un nuevo punto de partida para mí».

Y añadió: «Desde niño sueñas con estar entre las leyendas, y llegar a este lugar es fruto de un trabajo constante. No es fácil, y será una motivación fuerte y enorme para mí».

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Al-Buraikan también salió en defensa de los jugadores saudíes que ocupan la posición de delantero, ante las críticas que han recibido últimamente: «Como siempre he dicho, la liga saudí tiene delanteros, pero no han tenido su oportunidad. Gracias a Dios, yo la tuve y estuve a la altura de las expectativas».

Y prosiguió: «Estoy seguro de que hay delanteros y jugadores saudíes con potencial, pero necesitan una oportunidad, y eso requiere tiempo».

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El delantero del Al Ahli se refirió además al nuevo formato de la Liga de Campeones de la AFC Élite, que se aplica desde el año antepasado: «La Liga de Campeones de la AFC Élite forma parte de los muchos cambios que se están produciendo a nivel mundial, y los jugadores deben jugar y concentrarse en lo que pasa dentro del campo».

Al-Buraikan cerró su intervención hablando de cómo se siente tras el agotador viaje que vive estos días, debido a su participación con la selección de Arabia Saudí durante el parón internacional, su asistencia después a la gala de los mejores de Asia y, a continuación, el clásico ante el eterno rival, el Al Nassr .

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Y concluyó: «Es complicado y agotador, pero el premio lo merece. Si este galardón está escrito para mí, todo valdrá la pena».

El destacado delantero participó ayer martes en la derrota de la selección de Arabia Saudí por 1-2 ante Uzbekistán en el estadio Jassim bin Hamad de Doha, la capital catarí, en el segundo amistoso del combinado saudí durante el actual parón internacional.

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El partido estuvo marcado por el brillo de Firas Al-Buraikan, que firmó el empate para la selección saudí en el minuto 23, después de que su equipo fuera perdiendo por un gol a cero, al rematar a la red con un gran cabezazo un centro de Ahmed Al-Ghamdi.

Menos de 24 horas después del encuentro, Firas Al-Buraikan voló a Bangkok, la capital tailandesa, para asistir a la gala de los premios a los mejores de Asia, mañana jueves, y a la rueda de prensa previa, hoy miércoles.

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Y menos de 24 horas después de la gala, Firas Al-Buraikan regresará a Yeda, concretamente al estadio Alinma, para disputar con el Al Ahli el clásico ante el eterno rival, el Al Nassr, aplazado de la novena jornada de la Liga Roshn.

Algunas informaciones habían puesto en duda que Al-Buraikan pudiera llegar a tiempo al clásico, sobre todo por los constantes viajes en tan pocos días, aunque otras aseguran que estará en la convocatoria del entrenador neerlandés Marino Bosic.