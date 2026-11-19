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Joao Mario, jugador de banda de la Fiorentina, explicó en una entrevista con Tuttosport que atraviesa un buen momento personal, aunque es consciente de que el equipo aún debe mejorar en varios aspectos. En particular, la atención se centra en la fase defensiva, una de las áreas en las que la Fiorentina está encontrando mayores dificultades.

El último partido de la Fiorentina antes del parón fue contra la Juventus y terminó en un empate que dejó sensaciones encontradas: «Una sensación amarga. Sabíamos que son un gran equipo, pero durante el partido sentíamos que podíamos ganar. Esa es la mentalidad que debemos tener siempre: intentar ganar todos los partidos, también contra los grandes. Lo demostramos aquella noche, aunque al final no conseguimos los tres puntos».

¿Enfrentarse a la Juve? «Fue especial. En Turín estuve solo seis meses, pero me bastaron para comprender la grandeza de ese club y de tantos grandes jugadores. Pero, en cuanto salté al campo, me concentré únicamente en el partido».

Uno de los episodios más discutidos del partido fue el posible penalti a favor de la Juventus por una presunta mano de Joao Mario: «Eso ya es agua pasada (sonríe). En cualquier caso, he vuelto a ver las imágenes y, para mí, fueron un movimiento y un contacto involuntarios. Otros pueden pensar de otra manera, es normal en el fútbol, pero, en mi opinión, la decisión final fue correcta».

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La conversación pasó después a su futuro. Sus derechos federativos siguen vinculados a la Juventus, con la que firmó un contrato hasta 2030. Su situación contractual deja abiertos varios escenarios de cara a la próxima temporada, pero el futbolista no parece dispuesto a centrarse en ello por ahora. «Ahora estoy centrado en el presente. Siempre hay que pensar únicamente en hacerlo lo mejor posible donde estamos. Después, ya veremos. Soy alguien que siempre quiere jugar; de ahí mi decisión de marcharme. Pero la Juve siempre está en mi corazón, es un equipo al que sigo vinculado, aún tengo contrato y veremos qué sucede. Ahora, sin embargo, estoy en la Fiorentina, un club lleno de historia, y para mí es un motivo de orgullo. Quiero hacerlo bien y estoy concentrado en eso. En el futuro, como he dicho, pensaré más adelante».

Otro tema abordado en la entrevista fue su posición en el campo. Vanoli lo está utilizando como lateral izquierdo: «Obviamente es un poco diferente, aunque no es la primera vez que cambio de banda. Me estoy adaptando. Pero, si el equipo me necesita en esta posición, aquí estoy». Sobre su deseo de volver a vestir la camiseta de Portugal: «Por supuesto que sí. Volver a la selección es uno de mis objetivos, aunque ahora la prioridad es hacerlo bien con la Fiorentina».

Por último, Joao Mario dio su opinión sobre el futuro de la selección portuguesa y el legado de Cristiano Ronaldo: «Nos apoyaremos en los muchos talentos que, por suerte, no nos faltan. Pero qué pena que Cristiano no haya recibido una despedida y un homenaje como los que Argentina le brindó a Messi. Me dolió. Ronaldo merecería el mismo partido de homenaje; esperemos que se lo organicen. Ha sido uno de los más grandes de la historia del fútbol. Jugué con él y recuerdo que me recibió muy bien. También es extraordinario como persona».