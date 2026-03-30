Fiorentina: cómo está Dodo: no hay lesiones, puede jugar desde ya y apunta al Verona

Buenas noticias para la Fiorentina. Dodo se ha sometido a pruebas médicas tras la lesión y no presenta ninguna lesión: el jugador volverá a entrenar con el equipo y podría jugar ya este fin de semana contra el Verona.





¿CÓMO ESTÁ DODO? - El lateral de la Fiorentina había notado molestias en el muslo durante uno de los últimos entrenamientos, en el parón por los partidos internacionales. Sin embargo, las pruebas a las que se ha sometido esta mañana no han revelado ninguna lesión.

Este es el comunicado del club.





«La ACF Fiorentina comunica que, esta mañana, el futbolista Domilson Cordeiro Dos Santos Dodô se ha sometido a pruebas clínicas e instrumentales tras abandonar prematuramente el campo durante la sesión de entrenamiento del sábado. Las pruebas diagnósticas realizadas han descartado lesiones en los músculos flexores del muslo derecho. El futbolista continuará en los próximos días con su programa personalizado».





PRÓXIMOS COMPROMISOS - La Fiorentina volverá a saltar al campo tras el parón para enfrentarse al Verona. Buenas noticias para Paolo Vanoli, que podría contar con Dodô ya este próximo fin de semana. En esta temporada, el brasileño ya ha jugado 39 partidos y ha marcado en uno de los últimos encuentros, a domicilio ante el Cremonese.