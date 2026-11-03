«¡Fingir que no pasa nada no ayuda!»: Marcus Thuram reconoce los problemas del Inter antes del duelo contra el Feyenoord

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El delantero del Inter Marcus Thuram respaldó a los líderes del equipo Nicolo Barella y Alessandro Bastoni después de que ambos admitieran que había problemas en el vestuario tras la derrota en el derbi de Milán. Thuram recalcó que reconocer que no habían afrontado bien los partidos es fundamental para que el Inter recupere su mejor nivel.

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Thuram se hace eco de las preocupaciones del vestuario tras la derrota en el derbi

El delantero del Inter Marcus Thuram habló con los medios en De Kuip antes del partido del martes contra el Feyenoord en la Champions League. El internacional francés se mostró de acuerdo con las valoraciones públicas de sus compañeros Nicolo Barella y Alessandro Bastoni tras la derrota por 3-1 ante el Milan.

Thuram señaló como ejemplo a seguir el espíritu que mostró el equipo en su victoria ante el Shakhtar jugando con diez.

El delantero instó a sus compañeros a mantener esa intensidad en todas las competiciones.

Thuram pide sinceridad sobre los errores al afrontar los partidos

Al abordar la reciente irregularidad del Inter, Thuram insistió en que la plantilla debe afrontar de frente sus dificultades en los inicios de los partidos. «Hay que ser consciente de ello, reconocer el problema y luego corregirlo; fingir que no pasa nada no ayuda», afirmó con firmeza Thuram.

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«Creo que todos lo hemos entendido y que ahora podemos afrontar los partidos de la mejor manera posible».

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Sobre las palabras de dos de los líderes del equipo, añadió: «Estoy de acuerdo. Son dos líderes y conocen muy bien al equipo; no puedo sino darles la razón».

El delantero defiende a los líderes del vestuario en ausencia de Lautaro

Thuram rechazó que al Inter le falte liderazgo cuando el capitán Lautaro Martinez no está sobre el terreno de juego. «¿Quién dice eso? No lo creo. Cada uno se expresa según su carácter», explicó Thuram.

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«Se ve lo que hace Lautaro, pero los demás también lo hacen muy bien. Nosotros lo sabemos, aunque vosotros no lo veáis».

Sobre sus propias funciones tácticas, Thuram señaló: «A veces podemos presionar arriba y otras tenemos que esperar. Como delantero, debo saber elegir los momentos adecuados».

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El Inter busca un impulso clave en la Champions League

Se espera que Thuram sea la referencia ofensiva del Inter en su intento de sumar los tres puntos en Róterdam.

El delantero francés sigue dispuesto a mantener su elevada carga de trabajo pese al exigente calendario de partidos.

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El Inter se centra en enderezar su trayectoria europea en De Kuip.