Finalmente no será el Avellino: James Rodríguez (35) sorprende y alcanza un acuerdo con otro club

James Rodríguez (35) finalmente no jugará en Italia, según informan diversos medios internacionales. A pesar del interés concreto del Avellino, club de la Serie B, el centrocampista ha optado por regresar al Atlético Nacional en su país, Colombia. Su compatriota Juan Cuadrado (38) ya ha sido presentado en la Liga DIMAYOR, aunque en el Millonarios FC.

James estaba muy cerca de fichar por el Avellino, donde el icono italiano Alessandro Nesta es el máximo responsable. El club veía en el internacional, con 131 partidos, la pieza que faltaba en su búsqueda del ascenso a la Serie A.

James está libre tras su salida del club de la Major League Soccer Minnesota United y, por tanto, tenía varios equipos entre los que elegir, aunque parecía cuestión de tiempo que firmara en Italia. En un giro sorprendente, el Atlético se ha hecho ahora con su firma. Lo más probable es que sea presentado dentro de unos días.

James está considerado como uno de los mayores futbolistas colombianos de todos los tiempos y debe ese estatus, entre otras cosas, al Mundial de 2014, donde brilló con una volea maravillosa, ganadora del Premio Puskás, ante Uruguay.

Aquel torneo le valió un gran traspaso al Real Madrid, que pagó unos 80 millones de euros al AS Monaco. James, que también jugó en el Bayern de Múnich, Everton, Al-Rayyan, São Paulo, CA Banfield y Club León, reservó sus mejores actuaciones para la selección nacional.

A diferencia de James, Cuadrado ya ha sido presentado en el país sudamericano. El lateral derecho disputó nada menos que 314 partidos con la Juventus, y también jugó, entre otros, en Chelsea, Inter, Fiorentina y Atalanta.

El internacional, con 116 partidos, ha firmado hasta mediados de 2027 en Bogotá y su nuevo club lo define como «uno de los futbolistas colombianos más destacados de las últimas décadas».



