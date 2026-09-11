Varios medios italianos informan de forma coincidente de que el delantero del Club Brujas finalmente no se ha decantado por una carrera en la selección italiana. En una conversación con el nuevo seleccionador Roberto Mancini y con el director técnico de la federación italiana, la FIGC, Claudio Ranieri, Tresoldi habría pedido más tiempo para pensarlo y también no ser convocado para los próximos partidos de la Nations League.

Además, el jugador de 22 años querría en cualquier caso completar primero el ciclo actual con la sub-21 de Alemania. También por eso, según escriben la Gazzetta dello Sport y La Repubblica, la FIGC habría dejado en suspenso por ahora ante la FIFA el cambio de federación solicitado por Tresoldi.

Tresoldi juega en el Club Brujas y allí está rindiendo a gran nivel. Eso no solo está provocando muchas especulaciones sobre su futuro, sino también que varios organismos federativos se lo disputen. A finales de agosto cobraron fuerza los rumores, cuando la Gazzetta informó de que Tresoldi se había decidido por Italia. Bild, en cambio, escribió que el exjugador del Hannover seguía indeciso.

Tresoldi, hijo de un padre italiano y una madre argentina, nació en Cagliari y creció primero en Italia. No fue hasta los 13 años cuando se trasladó con su familia a Alemania, donde pasó a formarse en el Hannover 96. En 2025 fichó por el Brujas a cambio de 7,5 millones de euros.

Desde la sub-19, Tresoldi juega para las selecciones juveniles de la DFB. Con la sub-21 marcó 12 goles en 24 partidos. Confirmó su buen momento el martes con un gol en la Champions League, en la derrota del Brujas por 2-3 ante el Aston Villa. Esta temporada ya ha visto puerta cinco veces en siete encuentros.

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Nicolo Tresoldi fue un candidato para el Mundial con Julian Nagelsmann

Como el diestro también tuvo una primera temporada sobresaliente en Brujas, era un firme candidato para la convocatoria de Julian Nagelsmann para el Mundial. Como reveló el propio técnico, Tresoldi estuvo cerca de ser convocado. "Realmente estuvo muy, muy cerca durante mucho tiempo", explicó Nagelsmann. Tresoldi es un jugador "que tiene ese olfato especial dentro del área". Aun así, esta vez todavía no le alcanzó, aunque Nagelsmann dejó entrever que "su momento llegará".

Ese momento en la selección alemana podría llegar pronto, aunque ya no con Nagelsmann. El técnico dimitió tras el Mundial completamente desastroso en Estados Unidos, Canadá y México. Jürgen Klopp tomó el relevo y dará su primera convocatoria el 17 de septiembre. Hasta ahora no se ha pronunciado sobre Tresoldi.

También en Italia está en marcha una reestructuración importante de la selección. Tras volver a quedarse fuera de la fase final del Mundial, Mancini regresó como seleccionador. En el próximo parón internacional, la Nazionale se medirá en la Nations League a Bélgica (25 de septiembre), Francia (2 de octubre) y Turquía en dos ocasiones (28 de septiembre y 5 de octubre).