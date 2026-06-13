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assistant coach Sipke Hulshoff of Liverpool FC and assistant coach Giovanni van Bronckhorst of Liverpool FC and head coach Arne Slot of Liverpool FC in discussion Liverpool FC v PSV Eindhoven, UEFA Champions League 2025 26 League Phase MD5, Liverpool FC v PSV Eindhoven, Anfield, November 26, 2025, Liverpool, United Kingdom.Imago
Jeroen van Poppel

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Finalmente, el Feyenoord opta por un entrenador neerlandés y comienza las conversaciones

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Feyenoord

Según Transfermarkt, Sipke Hulshoff es el candidato más firme para entrenar al Feyenoord. El club de Róterdam negocia con este frisón de 51 años, muy valorado por la directiva.

El club lo considera el técnico ideal para prolongar la línea ascendente de las últimas temporadas y su método coincide con el éxito logrado bajo Arne Slot.

Además, conoce a la perfección De Kuip, ya que entre 2022 y 2024 fue asistente de Slot en el cuerpo técnico del club.

En ese periodo el club ganó el título nacional y se consolidó en la élite holandesa gracias, en parte, a su aportación táctica.

Tras dejar Rotterdam, se mudó a Liverpool con Slot y pasó dos temporadas como asistente, adquiriendo experiencia en la élite internacional.

Además, entre 2023 y 2024 fue asistente de Ronald Koeman en la selección holandesa.

Previamente, dirigió a FC Volendam, SC Cambuur y varias canteras, y ahora afronta el mayor reto de su carrera: regresar a Feyenoord como entrenador jefe.

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