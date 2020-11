Final de la Liga BetPlay Dimayor 2020: equipos, cuándo es y dónde

Tras una serie de obstáculos y meses de no tener acción, la Liga BetPlay vio la luz al final del túnel y anunció las fechas para que se desarrolle la gran final de fútbol profesional colombiano, algo que parecia imposible hace penas un par de meses atrás.

En Goal te contamos todo lo que necesitas saber de la gran final.

Con la ampliación de cupos para los Playoffs y con la tabla de posiciones jugadas 20 fechas, los clasificados fueron:

Goal 50 Revealed: The best 50 players in the world