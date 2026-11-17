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La pugna por albergar la final del Mundial 2030 ha entrado en una nueva fase después de que el diario español Marca pusiera el foco en una serie de asuntos polémicos que, según afirma, están vinculados a Marruecos, justo cuando el país norteafricano intenta arrebatarle la final a España apoyándose en el proyecto de construcción de uno de los estadios más grandes del mundo, cerca de Casablanca.

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El diario español considera que las aspiraciones de Marruecos de albergar la final plantean interrogantes sobre «la contradicción entre la magnitud del gigantesco proyecto deportivo y los retos a los que se enfrenta el fútbol local», y señala la existencia de problemas relacionados con «sospechas de corrupción arbitral y violencia en los estadios», asuntos que podrían convertirse en bazas de presión en la batalla política y deportiva que se libra en los despachos de la FIFA.

La pugna no se reduce a elegir entre dos o tres estadios, sino que abarca cálculos electorales y cuotas de poder dentro del organismo internacional, sobre todo ante los movimientos de la UEFA para plantar cara al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, en un contexto en el que España teme que Marruecos obtenga ventaja a la hora de decidir la sede del partido más importante del torneo.

Crisis arbitral y violencia: asuntos que abren interrogantes

Marca incluyó la situación que atraviesa el fútbol marroquí entre los factores que merecen un examen detenido, en concreto las sospechas de corrupción arbitral y la reiteración de episodios de violencia en los estadios, y consideró que levantar un proyecto deportivo de la envergadura del estadio Hassan II no puede desligarse de la necesidad de resolver los problemas que afronta la competición local.

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Estas advertencias cobran relevancia a la luz de informes anteriores de organizaciones de derechos humanos. En junio de 2024, Amnistía Internacional publicó un informe sobre los riesgos asociados a la organización del Mundial 2030 en Marruecos, España y Portugal, en el que abordaba la violencia entre aficionados del fútbol marroquí y los enfrentamientos y detenciones masivas que acompañaron a algunos partidos.

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El informe recogía episodios de violencia registrados en 2023 y 2024, y destacaba además la creación por parte del Gobierno marroquí, en febrero de 2024, de comités locales para combatir la violencia en las instalaciones deportivas.

Las preocupaciones expuestas por la organización no se limitaban al comportamiento de los aficionados, sino que se extendían a la forma en que las fuerzas de seguridad gestionaban las concentraciones, con advertencias sobre el riesgo de un uso excesivo de la fuerza y de una actuación ilegal ante determinados incidentes.

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No obstante, estos informes abordan riesgos en materia de derechos humanos y de seguridad que deben atenderse, y no constituyen por sí mismos una prueba de casos de corrupción arbitral ni de acusaciones penales contra responsables marroquíes.

Estadio Hassan II: un proyecto gigantesco que esconde una ambición mayor

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Por su parte, Marruecos no oculta su deseo de albergar la final del Mundial 2030 y se apoya fundamentalmente en el proyecto del estadio Hassan II, que se está construyendo cerca de Casablanca y que aspira a ser uno de los estadios más grandes del mundo.

La capacidad prevista del recinto es de 115.000 espectadores, según la información más reciente difundida por la agencia Reuters en mayo de 2026, mientras que las autoridades marroquíes pretenden terminar las obras a finales de 2027, lo que le permitiría entrar en la carrera por acoger la final.

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El coste del estadio y de las instalaciones asociadas supera los 1.000 millones de dólares, con planes para construir autopistas y una estación de ferrocarril que conecten el complejo deportivo con las ciudades de Casablanca y Rabat.

El proyecto es una baza de peso en la candidatura marroquí, sobre todo porque su aforo supera al del Santiago Bernabéu y al del Camp Nou, los dos estadios que España propone para acoger la final.

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Aun así, las dimensiones del estadio no garantizan que Marruecos se quede con la final, ya que la FIFA todavía no ha tomado una decisión oficial sobre la sede del partido.

Diallo y Raskin: dos bazas en manos de España para enfrentarse a Infantino

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Según Marca, España confía en que una serie de movimientos políticos y deportivos la ayuden a decantar la batalla a su favor, mediante el apoyo a Philippe Diallo, presidente de la Federación Francesa de Fútbol, elegido por la UEFA para disputarle a Infantino la presidencia de la FIFA en las elecciones.

Aleksander Čeferin, presidente de la UEFA, intenta aprovechar el malestar europeo con la gestión de Infantino, especialmente tras la polémica generada por el proyecto «FIFA Forward Enterprise», que pretendía dar entrada a inversores privados en los derechos comerciales de algunas competiciones de la FIFA, antes de que el organismo internacional diera marcha atrás ante el amplio rechazo.

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El diario apunta también a un posible papel de Jamie Raskin, político demócrata estadounidense, que podría encabezar iniciativas de supervisión y acciones legales que aumenten la presión sobre Infantino por la naturaleza de su relación con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

España considera que debilitar la posición del presidente de la FIFA podría abrir la puerta a un reequilibrio de fuerzas dentro del organismo internacional que favorezca sus opciones de quedarse con la final.

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España eleva el listón ante Marruecos

En medio de todo esto, Rafael Louzán, presidente de la Real Federación Española de Fútbol, hizo unas declaraciones tajantes sobre la sede de la final, en las que aseguró que el partido solo puede jugarse en España y que, de hecho, se disputará en suelo español.

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Louzán afirmó que hay tres estadios candidatos a acoger la final: el Santiago Bernabéu, el Spotify Camp Nou y el estadio Hassan II de Casablanca, pero subrayó que el torneo pertenece al continente europeo y que, por tanto, la final debe disputarse en España.

La batalla parece abierta a cualquier desenlace, sobre todo porque Marruecos cuenta con un proyecto excepcional desde el punto de vista constructivo, mientras que España se apoya en su historia deportiva y su experiencia organizativa, además de su peso dentro de la UEFA.