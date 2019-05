Las polémicas arbitrales del Barcelona - Valencia

Undiano Mallenco se despide del arbitraje y lo hace pitando la final de la Copa del Rey.

El y el disputan la final de la , y Undiano Mallenco será el encargado de arbitrar el partido que cierra la temporada para culés y valencianistas. En ese sentido, el colegiado navarro será uno de los grandes protagonistas de la jornada, no sólo porque la final será el último partido que dirija en su dilatada carrera, sino porque cada decisión suya será observada con lupa por parte de todo el fútbol español. Así las cosas, en este artículo repasamos las polémicas que tengan lugar en el Benito Villamarín de , la casa del Real .

47' | Piqué reclama penalti de Garay

50' | Undiano regala una falta peligrosa a Messi

Sobre los dos minutos de la segunda parte, y con el Barcelona perdiendo 0-2 en Sevilla, Gerard Piqué enloqueció con Undiano Mallenco, a quien le reclamó muy efusivamente una supuesta falta del exmadridista Ezequiel Garay a la salida de un córner. Sin embargo, no parece haber habido infracción del central argentino del Valencia, tal y como decidieron Undiano y la revisión del VAR.Tres minutos después de ese reclamo de Piqué, Undiano regaló al Barcelona una falta inmejorable para Messi. El '10' no estuvo fino para ejecutar una infracción que él mismo inventó en la frontal del área, pero que no había existido.