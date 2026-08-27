La directiva del Al-Hilal saudí puso fin a la trayectoria de una de las figuras más importantes del equipo en los últimos años, después de que quedara fuera de los planes del director técnico italiano Simone Inzaghi.

El Al-Hilal aspira a construir un equipo competitivo para recuperar los títulos de la Liga y de la Champions de Asia, tras años de sufrimiento en los que sus consagraciones se limitaron a torneos como la Copa del Rey y la Supercopa local.

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Según el diario saudí "Arriyadiyah", el Al-Hilal logró resolver la situación de su defensor Ali Al-Bulaihi y firmó un acuerdo económico que estipula su salida antes del final del actual mercado de fichajes de verano.

No se han revelado detalles adicionales relacionados con el futuro del jugador, aunque en el último periodo se le ha vinculado con una incorporación a las filas del Al-Ittihad o del Al-Diriyah.

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Al-Bulaihi es una de las figuras más importantes del Al-Hilal en la última década y logró conquistar numerosos títulos locales y continentales, desde su contratación en 2017, procedente del Al-Fateh.

Al-Bulaihi disputó 263 partidos, en los que marcó 23 goles y dio 3 asistencias, mientras que se coronó con 14 títulos, encabezados por la Liga saudí en 5 ocasiones, además de la Liga de Campeones de Asia en dos ocasiones.