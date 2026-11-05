¡Fin de una era! Cristiano Ronaldo anuncia por sorpresa su retirada de la selección de Portugal

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Cristiano Ronaldo ha conmocionado al mundo del fútbol al anunciar oficialmente su retirada de la selección de Portugal. Tras una carrera legendaria de más de dos décadas, el cinco veces ganador del Balón de Oro confirmó que no volverá a representar a Portugal, justo un día antes del anuncio de la nueva convocatoria.

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Un viaje legendario llega a su fin

El panorama del fútbol internacional ha cambiado para siempre tras conocerse que Ronaldo ha decidido dejar de jugar con la selección de Portugal. El veterano delantero anunció la noticia el jueves por la mañana, antes de que Jorge Jesus diera a conocer la convocatoria prevista para el viernes. Así concluye una trayectoria de 23 años que comenzó con su debut en agosto de 2003 y deja un legado de 234 partidos y 146 goles internacionales, récord mundial.

En su comunicado íntegro en las redes sociales, Ronaldo afirmó: «Al pueblo portugués: ha llegado el día de devolver la camiseta con el número 7 de la selección de todos nosotros. Nunca sentí que fuera exclusivamente mía. Pero durante 23 años tuve el privilegio y la responsabilidad de llevarla, defenderla y llevarla conmigo a estadios de todo el mundo. Hoy ha llegado el momento de entregársela al futuro. No fue una decisión fácil, porque hay decisiones que no se toman solo con la cabeza. También se toman con el corazón».

Reflexiones sobre una carrera de récord

En su despedida, Ronaldo habló del profundo vínculo que sentía con el pueblo portugués y señaló que, en última instancia, el fútbol trata de las personas, no solo de las estadísticas. Recordó a los millones de aficionados, entre ellos emigrantes que se sentían más cerca de casa al verlo jugar. «Pongo fin a un viaje que comenzó en agosto de 2003 y cambió mi vida para siempre», continuó. «Cuando miro atrás y pienso en todo lo que viví en la selección, no veo solo partidos, goles, récords o trofeos. Veo personas. Veo a emigrantes que durante 90 minutos sintieron Portugal un poco más cerca».

El exjugador del Manchester United y del Real Madrid habló con franqueza de su incansable búsqueda de la perfección y del desgaste emocional de representar a su país al más alto nivel. Declaró: «A lo largo de mi carrera en la selección, busqué superar mis límites. Quería ganar, quería ser el mejor, quería hacer historia. Siempre fui exigente conmigo mismo. Siempre quise más, siempre creí que podíamos llegar más lejos. Y lo di todo por esta camiseta. Hubo tardes y noches perfectas, victorias que nunca olvidaré y derrotas que todavía hoy duelen al recordarlas».

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Los corazones, por encima de los trofeos

Pese a sus numerosos reconocimientos individuales y sus marcas goleadoras de récord, Ronaldo subrayó que haber dejado huella en el corazón de los aficionados es el logro que más aprecia. «Yo también fallé, también sufrí, también hubo momentos en los que no pude dar a los portugueses lo que tanto deseaban», admitió. «Pero nunca me rendí. Y, por encima de todo, nunca dejé de sentirme orgulloso de representar a Portugal. A lo largo de estos años aprendí cosas muy sencillas. Los goles pasan, los trofeos se quedan en los museos y los récords acaban batiéndose. Pero hay algo que el tiempo nunca puede borrar: el lugar que ocupamos en el corazón de las personas».

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Insistió en la importancia del vínculo emocional que compartía con el país: «Si alguna vez os hice felices, si uno de mis goles os hizo abrazar a alguien, olvidar un momento difícil o sentiros orgullosos de nuestro país, entonces todo mereció la pena. Porque ser portugués también es eso. Sufrimos juntos, nos levantamos juntos, volvemos a creer. Portugal siempre necesitará jóvenes que sueñen, jugadores que nunca se rindan, nuevas generaciones que crean que es posible llegar adonde nadie ha llegado antes. Porque un país que sigue creando nuevos héroes es un país que nunca deja de creer en sí mismo».

Agradecimiento a la familia del fútbol portugués

En la parte final de su mensaje, el legendario capitán dio las gracias a los compañeros, entrenadores y miembros del cuerpo técnico que lo ayudaron durante sus dos décadas en la selección. «A mis compañeros quiero dedicarles unas palabras especiales. Gracias por cada carrera, por cada abrazo, por cada discusión, por cada silencio antes de salir al campo», expresó. «Por cada victoria que celebramos juntos y por cada derrota que nos hizo más fuertes. Tuve el privilegio de ser vuestro capitán, pero ningún capitán camina solo. Y vosotros formáis parte de mi historia. A todos los entrenadores, directivos, médicos, fisioterapeutas, encargados del material, miembros del cuerpo técnico y tantas personas que trabajaron conmigo durante estos años, gracias».

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Ronaldo concluyó su mensaje confirmando que pasará del campo a la grada, donde seguirá apoyando a Portugal. «Hoy termina mi viaje sobre el terreno de juego con la selección», dijo. «Me voy con la cabeza alta, orgulloso del camino que he recorrido y consciente de que lo di todo por Portugal. Pero nunca dejaré de ser uno de vosotros. Seguiré sufriendo, emocionándome y celebrando de corazón cada victoria de Portugal. La camiseta con el número 7 permanece; el orgullo de haberla llevado será mío para siempre. Portugal siempre estará en mí. Hasta siempre».