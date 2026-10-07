El número siete desempeña un expresivo doble papel en la trayectoria futbolística de Giovanni Reyna en los últimos años. Por un lado, simboliza una etapa muy difícil y llena de contratiempos que quiere dejar para siempre en el pasado. Por otro, representa la gran dosis de esperanza que ahora mismo empieza a abrirse paso en el presente del ex niño prodigio del BVB.

Porque Reyna va por buen camino para, por fin, volver a encontrar la regularidad de forma sostenible. En verano, el mediapunta que en su día fue considerado una futura superestrella le dio la espalda a la Bundesliga y se marchó al Racing de Estrasburgo, en la Ligue 1. Por apenas tres millones de euros de traspaso, un valor de mercado que a sus 23 años en realidad quería haber superado con creces. Y debía hacerlo, si se tiene en cuenta su talento.

Pero en los años posteriores a su temporada de irrupción en el Borussia Dortmund con apenas 17 y 18 años, cuando era titular habitual en el BVB a las órdenes del entonces técnico Lucien Favre, todo acabó siendo muy diferente. Sobre todo porque, tras aquella primera etapa brillante de su carrera, la mala suerte con las lesiones lo tuvo a menudo bajo control.

El calvario de Giovanni Reyna: solo siete partidos de liga como titular en 30 meses

En los alrededor de dos años y medio transcurridos entre su 20º cumpleaños a mediados de noviembre de 2022 y el final de la temporada 2024/25, Reyna solo fue titular en siete partidos de liga. Para repetirlo una vez más: siete partidos de liga desde el inicio en 30 meses. Ni siquiera una cesión del Dortmund al Nottingham Forest en la primera mitad de 2024 tuvo un efecto positivo de cambio. Su forma dejó casi siempre mucho que desear y la confianza fue cayendo y cayendo.

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Sobre todo las lesiones musculares frenaron una y otra vez al talentoso estadounidense. Tuvo que volver a sacrificarse una y otra vez para regresar, y su cuerpo acabó pagando el precio de tantos problemas físicos. Y Reyna, que tras su etapa en el BVB vivió un año, como mucho, irregular en el Borussia Mönchengladbach y desde allí se marchó a Estrasburgo en agosto, solo podía soñar con el ritmo de competición, tan importante especialmente para él.

«A veces la gente piensa que bajar las cargas es una buena manera de controlar el esfuerzo. Pero yo vuelvo a ponerme en forma mejor cuando tengo la mayor cantidad posible de minutos y, en el mejor de los casos, también titularidades. Y cada vez me siento más fuerte», dijo ahora Reyna, según The Athletic, en un momento en el que por fin todo vuelve a ir cuesta arriba.

Giovanni Reyna firma su mejor marca personal

Y con eso volvemos al número siete, esta vez en sentido positivo. Reyna fue titular siete veces consecutivas entre finales de agosto y principios de octubre con su club y con la selección. Una mejor marca personal: nunca antes en su carrera profesional había podido jugar tantas veces seguidas desde el inicio. Y en la madrugada del miércoles dio un paso más con su octava titularidad consecutiva, en la victoria por 1-0 de Estados Unidos ante Canadá en un amistoso, y estableció de inmediato un nuevo récord.

«Tengo la sensación de que poco a poco vuelvo a ser completamente yo mismo», subrayó Reyna tras su convincente actuación en la victoria de Estados Unidos por 3-0 ante México en el amistoso del pasado fin de semana. Siempre sintió la confianza del seleccionador Mauricio Pochettino: el argentino no lo dejó caer ni siquiera en los momentos complicados y convocó a Reyna pese a sus problemas en el club para el Mundial en casa del pasado verano.

«Para mí es un jugador fantástico. Entiende el juego a un nivel muy alto», elogió Pochettino al mediapunta ofensivo, que dio una asistencia en cada uno de los amistosos de finales de septiembre ante Perú (4-1) y Chile (4-2). Pochettino destacó la gran calidad de Reyna en el juego combinativo, su toque sobresaliente y su conducción en espacios reducidos.

¿Cómo fue el inicio del ex del BVB Giovanni Reyna en el Racing de Estrasburgo?

La base de sus buenas actuaciones con la camiseta de Estados Unidos la puso Reyna con su arranque en Estrasburgo, donde ha firmado hasta 2031. Rápidamente se hizo un sitio en el once titular, siente la confianza del entrenador Hugo Oliveira y tiene asegurado su lugar como uno de los dos interiores en su sistema 4-3-3. En cinco apariciones hasta ahora, Reyna ya ha marcado también un gol para su nuevo club del noreste de Francia: el jugador de 23 años vio puerta en la goleada por 6-2 en Troyes a comienzos de septiembre.

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El exprofesional de la Bundesliga se ha quitado de encima las cicatrices mentales que los constantes problemas de lesiones dejaron en su alma de futbolista. En los últimos años le pesaron las dudas sobre si su cuerpo estaba realmente hecho para el fútbol de élite. «Ya no pienso en eso en absoluto», puede decir hoy Reyna, por fortuna. «Eso ya lo he dejado atrás».

Con 23 años, Reyna sigue siendo joven, pero al mismo tiempo ya tiene muchísima experiencia y conoce tanto el éxito precoz como el lado oscuro de la vida profesional. Tanto en Estrasburgo como en la selección, dos equipos muy jóvenes, ya figura entre los más experimentados, puede guiar a los más jóvenes y parece sentirse cómodo en ese papel. Y, con el potencial de Reyna, puede que estemos viendo ahora mismo solo el comienzo de un glorioso renacimiento.