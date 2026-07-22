El club estadounidense Minnesota United anunció oficialmente la salida del centrocampista colombiano James Rodríguez, tan solo seis meses después de su incorporación.

El club tenía la opción de prolongar el contrato de James hasta el próximo diciembre, pero no la ejecutó, teniendo en cuenta que, desde el pasado enero, el exjugador del Real Madrid solo disputó ocho partidos con el equipo de Minnesota.

Tras convertirse en agente libre, James Rodríguez debe ahora buscar el decimocuarto club de su carrera profesional.

El internacional colombiano tiene 35 años y dirigió a la selección de su país en el Mundial 2026, alcanzando los octavos de final, antes de caer ante Suiza en la tanda de penaltis.

Sin embargo, su situación con los clubes parece más frágil: desde su etapa con el Bayern Múnich entre 2017 y 2019, el creador de juego no ha permanecido más de una temporada en ningún club, y ha pasado por ocho equipos diferentes a lo largo de siete años.











