El Barcelona ha alcanzado un acuerdo con el Al-Hilal saudí para adquirir de forma definitiva el contrato del portugués Joao Cancelo, durante el actual mercado de fichajes de verano, tras las intensas gestiones que han marcado las últimas semanas.

Según informó el periodista español Juan Jesús, especializado en noticias de fichajes, el Barcelona y el Al-Hilal han llegado a un acuerdo definitivo por el traspaso de Cancelo, por una cantidad cercana a los 10 millones de euros, con lo que el lateral portugués regresa de nuevo al club catalán.

Se espera que Cancelo firme un contrato con el Barcelona por dos temporadas, después de que el jugador se convirtiera en un objetivo directo del club español para reforzar el costado derecho antes del inicio de la nueva temporada.

El periodista español señaló que la operación se aceleró de manera considerable durante las últimas horas, después de que Deco, director deportivo del Barcelona, se moviera para cerrar el regreso del jugador.

Lee también: Salah cambia las reglas del juego: ¿ha perdido el proyecto saudí su prestigio ante la astucia turca?

El movimiento se produjo a petición directa del alemán Hansi Flick, entrenador del Barcelona, que exigió el regreso inmediato de Cancelo, ante su necesidad de un jugador con gran experiencia en la posición de lateral y con capacidad para desempeñar funciones ofensivas.

Cancelo se había incorporado al Al-Hilal procedente del Manchester City durante el verano de 2024, pero no logró adaptarse al ambiente de los estadios saudíes, por lo que salió cedido al Barça el pasado invierno.