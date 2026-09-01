El internacional marroquí Neil El Aynaoui cerró rápidamente el capítulo de la polémica, después de sellar su traspaso a la Bundesliga en los últimos instantes del mercado de fichajes, para iniciar así una nueva etapa de su carrera tras unas horas difíciles en las que la operación estuvo a punto de venirse abajo.

El Leipzig anunció que había completado la incorporación de El Aynaoui, procedente de la Roma, en calidad de cedido, en un movimiento que pone fin a la incertidumbre que rodeó su futuro durante las últimas horas del mercado.

El club alemán señaló en un comunicado, este martes: "Una estrella del Mundial se une al Leipzig. El internacional marroquí de 25 años llega cedido desde la Roma, con el Leipzig reservándose una opción de compra como parte de la operación".

Y añadió: "El centrocampista, de 1,85 metros de estatura, vestirá el dorsal 21".

El Aynaoui se había sometido al reconocimiento médico como paso previo para completar el traspaso, antes de que surgieran informaciones sobre problemas que amenazaban con hacer fracasar la operación, cuando parecía que el acuerdo entre la Roma y el Leipzig estaba cerca de cerrarse.

Sin embargo, el club alemán logró superar los obstáculos y cerrar la operación, haciéndose con los servicios del jugador de 25 años, que se prepara para vivir su primera experiencia en la Bundesliga.

El traspaso de El Aynaoui llega tras una temporada con el club italiano, marcada por la fuerte competencia en las posiciones del centro del campo, con nombres como Niccolò Pisilli, Bryan Cristante y Manu Koné, algo que dificultó las opciones del jugador marroquí de disponer de minutos de juego de forma regular.

Marcel Schäfer, director deportivo del Leipzig, declaró: "Con la incorporación de Neil El Aynaoui, obtenemos un jugador que encaja perfectamente con nuestro estilo de juego y con nuestras características. Es un jugador muy activo, que destaca por su gran intensidad sin balón, y además es capaz de aportar dinamismo y creatividad al centro del campo gracias a sus grandes cualidades en la posesión del balón".

Y prosiguió: "Neil sabe imponer su dominio tanto con balón como sin él, y puede cubrir amplias zonas del campo. En el Mundial, demostró de nuevo su capacidad para dar lo mejor de sí al más alto nivel".

Y continuó: "Con 25 años, Neil cuenta con una gran experiencia y todavía tiene mucho margen de mejora. Lo hemos seguido durante muchos años y hemos observado de cerca su progreso. Por eso, estamos encantados con su llegada al Leipzig".

Por su parte, Neil El Aynaoui declaró a la web oficial del Leipzig: "El Leipzig goza de una excelente reputación, y su estilo de juego, con su gran intensidad, su dinamismo y su ambición en la posesión del balón, encaja perfectamente conmigo y con mis puntos fuertes. Estoy deseando incorporarme al Leipzig, conocer la ciudad y afrontar los próximos retos en la Bundesliga, la Liga de Campeones y la Copa de Alemania".

Y agregó: "Las conversaciones con los representantes del club y con Martín Demichelis fueron muy convincentes desde el principio, lo que me facilitó la toma de decisión. Estoy muy ilusionado con este nuevo reto, no puedo esperar para jugar con el equipo y quiero contribuir de inmediato a lograr nuestros objetivos".

Según las informaciones previas al anuncio oficial, el Leipzig pagó 4 millones de euros por la cesión, con una opción de compra del contrato de El Aynaoui por 25 millones de euros al final de la temporada.