Fenerbahçe ha terminado aceptando la marcha del entrenador Ismail Kartal, según informan este viernes por la tarde los medios turcos. El gran club no ha logrado hacer cambiar de opinión al técnico, por lo que Dirk Kuijt queda por ahora al frente del grupo como entrenador interino.

Kartal provocó una gran sorpresa el jueves por la noche tras el duelo de la Champions League ante la AS Roma. Fenerbahçe empató 1-1 y, acto seguido, el entrenador anunció de forma totalmente inesperada su dimisión durante la rueda de prensa.

Poco antes, Kartal todavía había elogiado ampliamente a sus jugadores. «Esta noche felicito a mis jugadores y presento mi dimisión. Quiero dar las gracias a nuestros aficionados, a la gente de los medios, a mi cuerpo técnico y a mis jugadores por todo el apoyo que he recibido hasta ahora», señaló.

El entrenador afirmó haber tomado su decisión en interés del gran club turco. «He tomado esta decisión para despejar el camino para mi club. Hemos tomado esta decisión juntos como equipo», dijo Kartal, que además dejó claro que no quiere volver como entrenador del Fenerbahçe.

El presidente Aziz Yildirim se negó en un principio a colaborar con la salida de Kartal. «Sigue siendo nuestro entrenador y eso también se lo he dicho. Seguimos juntos, somos como una familia. Hasta que yo me vaya, él seguirá siendo el entrenador principal», reaccionó el mandatario tras el sorprendente anuncio.

Sin embargo, el viernes quedó claro que un regreso de Kartal era cada vez más improbable. El técnico no apareció en el entrenamiento, según el periodista Yagiz Sabuncuoglu tenía los teléfonos apagados y no estaba localizable para la directiva del club, tras lo cual Kuijt dirigió la sesión junto a Zeki Göle.

Según los medios turcos, Fenerbahçe ya ha aceptado que Kartal realmente se marcha. La directiva todavía habría intentado convencerle para que siguiera, pero sin éxito, por lo que Kuijt será, al menos por ahora, el responsable del primer equipo.

Kuijt prepara con el primer equipo el próximo partido de liga, el lunes que viene a domicilio ante el Gaziantep.