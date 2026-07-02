¡Filtraciones secretas revelan el caos en Senegal tras el terremoto del Mundial!

La eliminación de Senegal en la fase de 32 de la Copa del Mundo 2026 ante Holanda no fue solo una derrota; reflejó una crisis interna en los «Leones de la Teranga», según reveló el diario francés «L’Équipe».

Senegal caía 2-3 ante Holanda tras desperdiciar una ventaja en el 86’ y encajar el 2-2 minutos después, hasta que los europeos marcaron en la prórroga.

Una crisis financiera y administrativa sacude la concentración

Según L’Équipe, el equipo apenas entrenó una vez en su campo por impago de las tasas de uso.

Además, el seleccionador, Babi Thiaw, dirigió el equipo sin contrato oficial hasta después de la segunda jornada.

Además, los futbolistas arribaron sin haber cobrado las primas de clasificación al Mundial ni las del anterior título de la Copa Africana de Naciones, lo que generó malestar en la concentración.

Decisiones polémicas durante el torneo

Además, el amistoso contra Estados Unidos se pactó solo tras la llegada de la delegación a suelo estadounidense.

La selección llegó a Estados Unidos tres semanas antes de su primer partido contra Francia, mientras que la mayoría de los equipos arribaron poco antes para evitar el cansancio.

Lee también... Késsé se pronuncia sobre su fichaje por el Al-Ittihad

Además, la Federación Senegalesa contrató un analista de vídeo extra ya comenzado el torneo, lo que la publicación interpretó como falta de planificación.

También sorprendió enviar al joven defensa Mamadou Sar a la rueda de prensa previa a Bélgica, pese a no haber jugado en la fase de grupos, lo que le frustró.

Además, se cuestionó la insistencia del cuerpo técnico en alinear al veterano Kalidou Koulibaly en lugar de Sar, priorizando la experiencia sobre la preparación técnica.

Estos entresijos evidencian la magnitud de las crisis que rodearon a la selección senegalesa durante el Mundial y sugieren que el caos administrativo y técnico influyó en su dramático desenlace.