Filtraciones del Balón de Oro: De la Fuente derrota a Enrique en la carrera de los entrenadores

Luis de la Fuente, seleccionador de España, se ha convertido en el candidato más próximo a conquistar el Balón de Oro al mejor entrenador del mundo en 2026, después de que sus logros con La Roja hayan colocado su nombre a la cabeza de la lucha por el galardón.

De la Fuente compite por el premio con otros cuatro destacados técnicos: Luis Enrique, entrenador del Paris Saint-Germain; Mikel Arteta, entrenador del Arsenal; Unai Emery, entrenador del Aston Villa; y Vincent Kompany, entrenador del Bayern Múnich.

Según desveló el diario español «Mundo Deportivo», el seleccionador español se impone a Luis Enrique y al resto de candidatos antes de la gala de entrega de premios, prevista para pasado mañana lunes en la capital británica, Londres.

El Mundial, la clave

El título del Mundial es el factor más determinante para reforzar las opciones de De la Fuente, después de haber conducido a la selección española a la corona tras vencer a Argentina por 1-0 en la final, disputada el 19 de julio.

Próximos partidos CZE UEFA Nations League A 14:45 ESP

La selección española ofreció un recorrido notable durante el torneo, ya que terminó la competición sin conocer la derrota y su portería solo encajó un gol, confirmando su capacidad de combinar la solidez defensiva con la eficacia a la hora de decidir los grandes partidos.

Estos logros conceden a De la Fuente una ventaja en la carrera por el premio, después de haber logrado construir una selección competitiva y estable, que mantuvo su nivel a lo largo de todo el torneo hasta llegar al podio del campeonato mundial.

Destacada presencia española en la gala de Londres

Se espera que De la Fuente asista a la gala de Londres acompañado de Rafael Louzán, presidente de la Real Federación Española de Fútbol, junto a una amplia delegación de responsables de la federación, en una velada en la que se prevé una notable presencia española entre los candidatos a los premios.

La posición del técnico español se refuerza por el liderato de su selección en el ranking mundial de la Federación Internacional de Fútbol (FIFA), además de contar con una racha de 43 partidos oficiales consecutivos sin derrota.