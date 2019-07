Filipe se va por la puerta grande: "El Atlético acaba entrando en tu corazón"

El lateral brasileño anuncia su marcha del club repasando un tiempo lleno de éxitos

Quedarán los recuerdos, pero ya no habrá presente. Filipe Luis llevaba semanas diciendo que tenía pendiente una conversación en el Atlético. Llegó y ahora está fuera, pero en esta ruptura queda cariño, un pasado glorioso que ha marcado la vida del lateral brasileño. Sus compañeros y su entrenador acudieron a su despedida. Es el adión de un grande del Atlético.

"Siempre llevarás al Atlético en el corazón y llevarás con pasión a nuestro club. Ésta siempre será tu casa, gracias en nombre de la afición y del club", enunciaba Enrique Cerezo, presidente del club, antes de pasarle el micrófono al protagonista, que llenó la sala de elogios y buenas palabras. "Esto es un acto de despedida, pero lo llamaría acto de agradecimiento. Mi mujer y mis hijos me han acompañado en esta despedida, quiero agradecer a Miguel Ángel por confiar en mí cuando estaba lesionado en el Dépor y después por permitirme volver de Londres y vivir otros cuatro años mejores", comentó el lateral.

Es importante es viaje de ida y vuelta, en el Atlético primero se hizo un nombre y después quiso volver, porque no se veía en el con las mismas fuerzas que en el Manzanares.

"Nunca imaginé que iba a terminar con 333 partidos, no imaginé poder vivir los partidos del Wanda, ha sido especial y único, a toda la gente de seguridad, utilleros, fisios, gracias una y otra vez. Es mi despedida como futbolista, pero en el futuro estaré viviendo mi vida en este club. A la gente de la prensa, las críticas me ayudaron a crecer y los halagos y elogios me hicieron sentirme como el mejor lateral del mundo", relató.

Le tocó valorar a su club y Filipe se explayó. Además de correr la banda, los que le conocen le admiran por la claridad de sus ideas. "El Atlético significa mucho, uno ve la ciudad deportiva, y tiene la sensación de un club normal, pero cuando pasa el tiempo y cada partido luego es especial, el Wanda lleno de gente, el calor que te dan en el estadio y fuera... El Atlético acaba entrando en tu corazón. En el Chelsea miraba los partidos y me dolía en el alma haber salido mal del Atlético, hoy tengo una oportundida única. El Atlético es el club de mi corazón, mi equipo, soy un aficionado más, ayer vi el partido de pretemporada, es muy difícil separarte del Atlético".

De todos lo vivido, que fue mucho, uno recuerdo sobresale: "El mejor momento fue la , fue bonito, el año anterior había perdido cuatro derbis seguidos, se hablaba de que llevábamos mucho tiempo sin ganar al Madrid. El viaje desde Los Ángeles de San Rafael al Bernabéu, la llegada por la Castellana con la gente del Atlético, el estadio... Necesitábamos una gran noche y lo conseguimos, pudimos celebrarlo allí con nuestros aficionados, la mañana siguiente fue la más feliz de mi carrera.

Queda futuro para el club, que le entregará la banda izquierda a otro brasileño al que Filipe da su aprobación: "Lodi es el mejor lateral que hay en , todo el mundo lo dice y le deseo lo mejor. Hemos decidido que lo mejor era separar nuestros caminos para que pueda elegir donde jugar. La charla con el club fue magnífica y súper tranquila"