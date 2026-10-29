Fijada la fecha del juicio de Ivan Toney: el delantero de Inglaterra tendrá que esperar mucho para comparecer ante el tribunal por una presunta agresión en una discoteca

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Ivan Toney tendrá que esperar un tiempo sorprendentemente largo para ser juzgado después de que por fin se fijara la fecha del juicio por un caso de presunta agresión. El delantero de Inglaterra compareció en persona esta semana para responder a los cargos derivados de un enfrentamiento en un popular local del centro de Londres a finales del año pasado.

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Toney se declara inocente de los cargos de agresión

El jugador de 30 años se declaró formalmente inocente del cargo de agresión con lesiones durante una vista en el Tribunal de la Corona de Southwark. Los cargos se refieren a un altercado ocurrido en una discoteca del Soho en diciembre de 2025, en el que Toney presuntamente propinó un cabezazo y un puñetazo a Saber Da Silva.

Aunque el delantero del Al-Ahli no niega haber causado la lesión, su equipo jurídico sostiene que actuó en defensa propia. Toney acudió a la vista previa al juicio acompañado por un séquito de seis hombres y quedó en libertad bajo fianza sin condiciones tras su breve comparecencia.

El juez se disculpa por la enorme acumulación de causas judiciales

Se ha fijado provisionalmente el 12 de junio de 2028 como fecha de inicio del juicio. El juez Christopher Hehir reconoció la extraordinaria demora en un caso que describió como «sencillo» y se disculpó directamente con el exjugador del Brentford.

«Falta mucho para entonces y lo siento», dijo Hehir ante el tribunal. «Como quizá sepan, los tribunales de la Corona están sometidos a una gran presión. Tenemos una enorme acumulación de trabajo por diversos motivos».

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La acusación inicial se presentó en julio tras una investigación de la Policía Metropolitana. En aquel momento, un portavoz de Toney confirmó que el delantero estaba «lógicamente conmocionado» por la noticia, pero que esperaba poder demostrar su inocencia ante el tribunal.

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La participación en la Eurocopa 2028, en el aire

La fecha del juicio supone un enorme problema para las aspiraciones internacionales de Toney. El proceso judicial comenzará apenas tres días después del inicio de la Eurocopa, que organizarán conjuntamente el Reino Unido e Irlanda.

Se prevé que el juicio dure hasta cuatro días, por lo que coincidirá con el torneo. El juez advirtió expresamente al jugador de que no comparecer constituye un delito, lo que significa que no podría ser convocado con la selección durante ese periodo.

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Pese a disputar el reciente Mundial, Toney quedó fuera de la última convocatoria de Inglaterra para sus partidos de la Liga de Naciones. La fecha del juicio arroja aún más dudas sobre su futuro a largo plazo con la selección.

La atención vuelve a la liga saudí

Con el proceso judicial en pausa durante casi 20 meses, Toney debe volver a centrarse en el fútbol de clubes. El delantero ha marcado 13 goles en 14 partidos con el Al-Ahli esta temporada tras su traspaso a Arabia Saudí por 40 millones de libras en 2024.

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Seguirá disputando la competición nacional en Oriente Próximo mientras intenta recuperar un puesto en la selección de Inglaterra de cara al próximo parón internacional.