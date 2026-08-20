Fijada la fecha del anuncio oficial: Cancelo firma su tercera etapa con el Barcelona

El FC Barcelona ha resuelto una de las historias más apasionantes del actual mercado de fichajes y ha anunciado el regreso del lateral portugués Joao Cancelo a sus filas con un contrato permanente que se extiende hasta el verano de 2029, dando inicio a su tercera etapa con la camiseta del club catalán.

El jugador de 32 años abandonó el Al-Hilal saudí tras rescindir su contrato, que se extendía hasta 2027, para incorporarse al Barcelona como agente libre, convirtiéndose así en el quinto fichaje del equipo este verano, después de Anthony Gordon, Karim Adeyemi, Jesse Bissio y Rodri.

Está previsto que Cancelo firme su contrato hoy en el despacho del presidente Joan Laporta, con la presencia de su conocido agente Jorge Mendes, el vicepresidente deportivo Rafa Yuste, el director deportivo Deco y el coordinador de fútbol Bojan Krkic. Su presentación oficial ante los medios de comunicación tendrá lugar a la 1:45 de la tarde.

Este regreso llegó tras un deseo claro y declarado del propio jugador. Cancelo no contempló ninguna otra oferta, y su único sueño era volver al Camp Nou, especialmente después de su notable rendimiento en la segunda mitad de la temporada pasada bajo la dirección de Hansi Flick en la posición de lateral izquierdo, donde disputó 23 partidos en Liga, Champions League y Copa del Rey, y se consolidó como un elemento fundamental.

Según "Mundo Deportivo", el lateral portugués había llegado a Barcelona el pasado lunes, antes que su nuevo compañero Rodri, que firmó hasta 2030 y fue presentado el martes, y solo quedaban algunos retoques finales para completar el fichaje de Cancelo, acordado el pasado domingo después de quedar fuera de los planes del entrenador del Al-Hilal, Simone Inzaghi.

Lo llamativo es que Cancelo estuvo presente el pasado miércoles en el Camp Nou para asistir al acto de presentación del equipo antes del Trofeo Joan Gamper ante el Al-Ahly egipcio, y lucía el dorsal número 2 en el túnel de vestuarios, ilusionado por aparecer, pero se le impidió salir al terreno de juego al no haberse completado los trámites oficiales, por lo que el club decidió posponer su presentación para hoy.

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Con este paso, Cancelo vuelve a vestir el dorsal número 2 con el que brilló anteriormente, y se reencuentra con su excompañero en el Manchester City, Rodri, después de haber jugado con él tres años y medio. El inicio de Cancelo con el Barcelona se produjo en la temporada 2023-2024 en calidad de cedido por el City bajo la dirección de Xavi Hernández, antes de trasladarse posteriormente al Al-Hilal a cambio de 25 millones de euros.