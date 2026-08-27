El estadio "Camp Nou" del FC Barcelona se ha convertido en el principal candidato para acoger la final de la Liga de Campeones de Europa de 2029, en medio de una feroz competencia con el estadio inglés de Wembley.

El diario catalán "Mundo Deportivo" señaló este jueves que la Unión de Federaciones de Fútbol de Europa (UEFA) considera al Camp Nou como la opción preferida frente al estadio de Wembley para ser elegido en la reunión del Comité Ejecutivo prevista para el próximo 15 de septiembre en la ciudad griega de Salónica.

Añadió que la falta de finalización de la construcción del estadio debido a las obras no supone un obstáculo, pero la imagen de una final europea con la presencia de 104.600 aficionados es una imagen incomparable para la UEFA.

El Camp Nou acogió la final de la Liga de Campeones de Europa en dos ocasiones: la primera cuando el Milan venció al Steaua de Bucarest (4-0) en 1989, y la segunda cuando el Manchester United se impuso al Bayern Múnich (2-1) en 1999.

El diario indicó que la candidatura del Barcelona, respaldada por el Ayuntamiento de Barcelona, el Gobierno de Cataluña, la Real Federación Española de Fútbol y el Gobierno español, es considerada la favorita para lograr el derecho a organizar la final europea a costa del estadio de Wembley.

La falta de finalización de la construcción del estadio no representa un obstáculo para la UEFA, conocedora del proyecto en sus más mínimos detalles, incluida la instalación del techo el próximo verano.

La Unión ha intensificado sus visitas al lugar de la obra para dar luz verde al regreso del estadio a la Liga de Campeones de Europa en diciembre de 2025.

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