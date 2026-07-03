Fijación de la fecha del reconocimiento médico para el nuevo fichaje del Al-Ahli saudí

Según la prensa, el Al-Ahli saudí ha fijado la fecha del reconocimiento médico del nuevo fichaje, paso previo a la firma del contrato.

Según «Arménie Football», el sábado 4 de julio de 2026 el armenio Edward Spirtseyan, del Krasnodar, se someterá al reconocimiento médico.

De superar las pruebas, firmará un contrato de tres temporadas y se anunciará oficialmente su fichaje.

Tras el reconocimiento, se unirá a la concentración del equipo en Austria para preparar la nueva temporada.

El centrocampista, de 26 años, cobrará unos 10 millones de euros anuales más primas por objetivos.

En la temporada 2025-2026 disputó 42 partidos con el Krasnodar, marcó 14 goles y dio 18 asistencias, y se consolidó como una de las estrellas de la liga rusa.

Su contrato con el Krasnodar vence en 2029 y su valor de mercado es de 25 millones de euros, según Transfermarkt.

Es el tercer fichaje del Al-Ahli este verano, tras los del defensa gambiano Aboubakar Sidi Kinteh (Tromsø) y el centrocampista Mishaal Al-Mutairi (Abha).