Figueroa: "Estoy a disposición de Coito para trabajar en busca del objetivo"

Liga Nacional de Honduras: El futbolista hondureño analizó la llegada del entrenador a la H y dijo que quiere seguir para aportar su experiencia.

Con la llegada del uruguayo Fabián Coito al puesto de entrenador máximo de la Selección de Honduras, ya son muchos los jugadores que se postulan para quedarse con un lugar en el equipo bicolor. Uno de ellos es Maynor Figueroa, el capitán y el jugador con más presencias en la H.

El lateral de 35 años, quien actualmente milita en el Houston Dynamo de la MLS, dice estar listo para esta nueva etapa en los Catrachos e indicó que quiere además pasarle su experiencia a los más jóvenes.

"La verdad es que todavía no he tenido comunicación con Coito, estamos todos muy contentos de saber que ya tenemos al capitán del barco tomando el control de la situación. El mensaje es el mismo de siempre, estamos a la disposición y esperando el poder comunicarme con él para ponernos a trabajar en busca del objetivo", dijo Figueroa en una charla con el diario La Prensa de Honduras.

Consultado sobre si tuvo influencia en la llegada del uruguayo, aseguró: "No, para nada, la verdad no creo que ningún jugador estuvo enterado de como marchaban las negociaciones. Durante la selección del técnico no se nos consulta, nosotros como jugadores estábamos en la misma posición de todo el pueblo hondureño a la expectativa de que se oficializara el nombre del entrenador, me da mucha alegría saber que la búsqueda se acabó".

Además, Figueroa aceptó que lo que más quiere es seguir en el equipo: "Espero que siga contando con mis servicios. En una de sus entrevistas más recientes enfatizó que tomaría en cuenta para este proceso a los jugadores de experiencia, pues aquí estoy levantando la mano e indicándole que estoy listo, preparado para el desafío. Y si no me convocará, pues me tocará apoyar desde afuera al que este dentro de la selección".

"El fútbol es de todos los días, es de rendimiento, es de querer ser y estar. Amo lo que hago, esta es mi pasión y no estoy bajando los brazos ni regalando nada, estoy en pie de lucha. Durante mi carrera sacrifiqué a mi familia por esto, los he dejado solos por mi compromiso con el fútbol, es algo que disfruto y si me dan la oportunidad de continuar, pues bendito sea

Por último, se refirió a la convocatoria para el partido del 26 de marzo en Nueva York ante Ecuador: "Cada partido o convocatoria representa la oportunidad de jugarse la vida. El que está en esa lista debe darlo todo para seguir viendo su nombre en las convocatorias y no hay mañana, ese partido es sumamente importante para todos. Será la oportunidad de impresionar al profesor, pero, no va ser un partido que va determinar los parámetros a seguir, aunque si será importante arrancar con el pie derecho el proceso, en ese momento se podrá definir con que jugadores seguirá contando".