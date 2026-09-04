La leyenda del Real Madrid, Luís Figo, elogió los fichajes del conjunto blanco durante el último mercado de fichajes estival, subrayando que llegaron en el momento oportuno tras dos temporadas sin títulos.

Figo declaró en el pódcast "Figosofadas": "Creo que el Real Madrid ha fichado muy bien. Ha traído a los jugadores que necesitaba en posiciones importantes: el centro de la defensa, los laterales y un extremo como Diomandé".

Y añadió: "En general, los fichajes han sido excelentes, y han venido más por necesidad que por los nombres".

Lee también

Abdelkarim, el ejemplo más reciente: el fantasma de Neymar sigue apareciendo en el Barcelona

Con un comunicado oficial: Asensio rompe su silencio en el caso del vídeo sexual

Figo prosiguió: "Era necesario dar este paso y reforzar al equipo tras estos dos últimos años sin ningún título. Esto es necesario para el ambiente, para que el aficionado reciba la temporada con mayor esperanza y sienta que este año será positivo".

Sobre los precios récord en el mercado de fichajes, Figo advirtió: "En algún momento, esto tiene que parar. Es cierto que depende de los presupuestos de los clubes y de las reglas del fair play financiero, pero las cifras son muy elevadas".

Y prosiguió la exestrella de Portugal: "No creo que se pueda recuperar un fichaje de 150 millones de euros, como siempre dicen, mediante la venta de camisetas, por ejemplo. Estos fichajes pueden funcionar deportivamente, pero económicamente el asunto es muy complicado".

Aludió a la evolución del mercado de fichajes al decir: "Han pasado casi 30 años desde mi época. En aquel entonces, veía que las cantidades que se pagaban eran una locura. Pero la evolución de los mercados ha hecho que se paguen cantidades aún más disparatadas en algunos fichajes".

Pueden debatir los temas y las noticias con mayor profundidad en los foros de "Kooora".