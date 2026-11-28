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Se acerca el momento de la verdad en la cúpula del fútbol italiano. El lunes 14 de diciembre, en el Hotel Hilton Rome Airport de Fiumicino, se celebra la asamblea electoral de la federación. Giovanni Malagò y Adriano Galliani se disputan la presidencia de la FIGC.

El senador de Forza Italia, de 82 años y exdirectivo del Milan, es el candidato de las asociaciones de futbolistas (AIC) y entrenadores (AIAC), que en las anteriores elecciones, celebradas el 22 de junio, habían apoyado a Malagò. Este fue elegido para sustituir al dimitido Gabriele Gravina con el 68,58 % de los votos, frente al 29,17 % del otro candidato, Giancarlo Abete.

Sin embargo, su nombramiento quedó sin efecto porque, en el momento de la elección, no estaba inscrito en la FIGC: le faltaba un requisito formal. Así, la Junta del CONI, a propuesta de su presidente, Luciano Buonfiglio, votó por unanimidad intervenir la federación y, posteriormente, el 6 de octubre, nombró comisario al propio Malagò.

Este mantiene la mayoría en la Serie A gracias a las firmas de 11 de los 20 clubes: Napoli, Roma, Fiorentina, Bologna, Torino, Udinese, Parma, Frosinone, Monza, Genoa y Lecce. Esto, pese a los intentos de Inter, Atalanta y Como de inclinar el apoyo hacia Galliani.

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En las elecciones, la Serie A representa el 18 % de los votos; la Serie B, el 6 %; la Serie C, el 12 %; la Serie D, el 34 %; los futbolistas, el 20 %; y los entrenadores, el 10 %.

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Todo gira en torno al valiosísimo 34 % de los votos de la Lega Nazionale Dilettanti, presidida por Giancarlo Abete, que debe decidir a cuál de los dos candidatos apoya.

Mientras tanto, Giovanni Malagò ha declarado en una entrevista con el diario turinés La Stampa: "Marotta (presidente del Inter, N. de la R.) me anunció la candidatura de Galliani. Después llamé a Adriano y le dije con franqueza: ¿de verdad? ¡No me lo puedo creer! Ahora tengo enfrente a quienes me propusieron como candidato en abril".

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"¿La Juventus también se ha puesto del lado de Galliani? No me consta que Chiellini esté contento con este giro de 180 grados. Es una historia incomprensible, muy a la italiana".

"¿El seleccionador? Creo que un presidente de federación debe escuchar a todos, pero llega un momento en que soy yo quien da la cara y quien toma la decisión. He elegido a Roberto Mancini porque valoro su trabajo con los jóvenes y sus conocimientos, y también porque algunos futbolistas de la selección me dicen: «Mancini, para toda la vida». El primer equipo es solo la punta del movimiento; tenemos una selección sub-21 muy fuerte".

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El seleccionador de Italia, Roberto Mancini, ha declarado en una entrevista con el Corriere dello Sport: "¿Cuando jugaba era alguien propenso al enfrentamiento? Simples encontronazos, pasan en todas partes, es bastante normal. ¿Capello y Galliani estaban entre mis víctimas favoritas? Bueno, el Milan, eran sus temporadas. Pasó. Sí, pasó".

Por su parte, Adriano Galliani ha declarado que, si ganara las elecciones a la presidencia de la FIGC, mantendría a Mancini como seleccionador.