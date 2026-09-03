La Federación Internacional de Fútbol, "FIFA", acusó a su homóloga europea, "UEFA", de lanzar una "campaña de difamación" contra ella y contra su presidente, Gianni Infantino, después de que el órgano rector del fútbol europeo amenazara con abrir "acciones penales" contra el asediado presidente de la FIFA, según el diario "The Athletic".

El pasado 28 de agosto, la UEFA alegó, en un documento legal presentado en Estados Unidos, que Infantino estaba "promocionando" un "precio fuera de mercado de forma fraudulenta en su beneficio personal" cuando propuso vender una participación del 20% de las operaciones comerciales y organizativas de la FIFA, a cambio de 4.200 millones de dólares "3.100 millones de libras esterlinas".

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La UEFA solicitó la divulgación de documentos, como paso previo a una posible apertura de "acciones penales" contra Infantino en Suiza por su plan fracasado. Sus abogados afirmaron que la valoración de los 4.200 millones de dólares era "absurdamente baja" y no era "el resultado de una subasta abierta y competitiva".

"Campaña de difamación"

Sin embargo, la FIFA respondió al expediente legal de la UEFA presentando una solicitud de intervención, en la que reclamó que se aplazara la concesión del derecho a acceder a los documentos, o que se rechazara la solicitud en su totalidad.

En el expediente de la FIFA presentado en Nueva York, el pasado martes, se afirma: "Aunque estas solicitudes están redactadas como demandas legales con títulos y números de expediente, no son más que comunicados de prensa que respaldan la campaña de difamación que la UEFA lleva a cabo contra la FIFA y su dirección".

Y añadió: "Esto se hace evidente por la decisión de la UEFA de alertar a los medios de comunicación antes de presentar estas solicitudes, por los numerosos párrafos de la solicitud basados únicamente en informaciones de prensa 'muchas de las cuales citan a la UEFA', y por el hecho de que la solicitud de la UEFA adolece de un defecto fundamental: pide una divulgación para respaldar un procedimiento penal extranjero que no existe, y la propia UEFA reconoce que carece de la competencia para abrirlo".

La Federación Internacional de Fútbol también acusó a la UEFA de obstaculizar deliberadamente el proyecto FFE, incluida la amenaza de boicotear con todas las selecciones europeas los próximos torneos de la FIFA si no se retiraba el plan, en un intento de impedir que el proyecto arrancara.

En el expediente se afirma: "En lugar de participar en ese proceso democrático, la UEFA emitió un comunicado de prensa, al inicio de una campaña de difamación de semanas de duración contra la FIFA y su dirección".

"Los motivos de Europa"

La FIFA sostiene que el "motivo económico" de la UEFA para impedir la aparición de FFE era "impedir que los países más pequeños tuvieran el poder financiero para competir con la élite europea".

El expediente afirma: "Si el fútbol se fortalece en el mundo en desarrollo, aumenta la competencia global, lo que en última instancia reduce el poder de mercado de la UEFA y proporciona más competencia a sus principales torneos".

Y añade: "Y al recaudar fondos para permitir que algunas de las federaciones miembro más pequeñas de la FIFA desarrollaran mejor el fútbol, FFE habría llevado a que más jugadores de esos países fueran seleccionados para representar a sus países de origen y a jugar en sus ligas locales, en lugar de jugar en el extranjero. Todo ello habría debilitado el dominio de la UEFA sobre otras regiones del mundo".

En el expediente, además, la FIFA rechazó la idea de que la UEFA pueda presentar una demanda penal contra Infantino en Suiza.

Y no es Infantino el único objeto de la solicitud de divulgación de la UEFA. Se presentaron expedientes legales idénticos contra "Thrive", Joshua Kushner y "JP Morgan" en la ciudad de Nueva York, así como contra "Ban Ventures" y su director ejecutivo Greg Mavi en Colorado.

Estaba previsto que "JP Morgan" y "Ban Ventures" trabajaran junto a la FIFA en el proyecto FFE, y la FIFA las mencionó en su comunicado emitido el 28 de julio, en el que anunció los planes.

En respuesta a la solicitud de la UEFA de divulgar los documentos, y en su primer comentario desde las repercusiones de FFE, Kushner emitió un comunicado el pasado lunes, en el que afirmó que "Thrive" "no valoró las dinámicas políticas del fútbol mundial", y añadió: "No nos habríamos dejado arrastrar al plan" de haber sabido "en qué se iba a convertir".

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