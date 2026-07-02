«FIFA»: La selección de Egipto, campeona de un torneo regional en el Mundial 2026

La FIFA calificó el partido Egipto-Irán del Mundial 2026 como un «fenómeno regional» tras batir récords de audiencia en Oriente Medio y Norte de África.

Según «FIFA Media» en X, el partido entre los Faraones y la selección de Irán alcanzó 107,4 millones de espectadores en los canales de «beIN Sports», emisora exclusiva del torneo en la región.

La FIFA añadió que el encuentro, resuelto en los últimos instantes, es el evento más visto de la historia regional en televisión.

La FIFA destacó que el encuentro superó la mera retransmisión deportiva y se convirtió en un «evento de audiencia récord» que unió a millones de espectadores, demostrando la pasión por el fútbol en el mundo árabe e Irán.

Estas cifras reflejan la importancia de la Copa del Mundo 2026 en la región y el poder de las selecciones árabes para generar un entusiasmo sin precedentes en partidos intensos y con desenlaces de última hora.