FIFA 20 Team of the Season So Far de Ultimate Team: ¿Qué es, cuándo se publica y qué jugadores están?

Llegó uno de los momentos más esperados por los jugadores de todo el mundo.

El coronavirus ha obligado a que FIFA 20 tenga que modificar algunas modalidades de su juego online. Sin embargo, EA Sports ya ha empezado a elaborar sus once ideales de la temporada aunque con los datos de los partidos que se han podido jugar antes de que la pandemia parara los campeonatos.

La empresa que diseña el juego no cuenta con los registros suficientes para elaborar a las escuadras que salen al término de las campañas año tras año. Por ello, ahora existirá una nueva versión para solventar la crisis.

Más equipos

¿QUÉ ES EL TEAM OF THE SEASON SO FAR?

Como se mencionó anteriormente, año tras año, FIFA revela a los mejores jugadores por liga de cada temporada. Destacan los campeonatos top de Europa como la , , Premier League, , , y un equipo que reúne a los más destacados de otros torneos como , , Sudamérica y el resto de Europa.

Sin embargo, ahora no podrán seleccionar a esos equipos por la pausa que generó el Coronavirus alrededor del mundo. Por ello, EA Sports creó al Team of the Season So Far (Equipo de la Temporada Hasta Ahora).

De acuerdo con el comunicado de la empresa, al no contar con el suficiente tiempo para evaluar a los futbolistas, determinarán a estos equipos con base en lo que hicieron hasta la pausa en sus respectivas ligas, la cual llegó a finales de marzo.

A diferencia de años pasados, las predicciones ahora son más complicadas, ya que en muchos torneos el cierre es sumamente importante para determinar quién será seleccionado y quién quedará fuera del listado.

En el caso de la MLS, difícilmente veremos a varios jugadores del campeonato en el equipo del resto del mundo, ya que solamente se disputaron dos jornadas de la actual campaña. A pesar de ello, podrían justificar el incluir a algunos futbolistas basándose en la temporada anterior.

¿Qué es el equipo más consistente de la temporada?

El primer equipo del Equipo de la Temporada lanzado cada año es el Equipo de la Comunidad, que consiste en los jugadores más consistentes de la temporada pasada que no han recibido un elemento del Equipo de la Semana (o en forma) durante el año.



Estos jugadores son elegidos por miembros de la comunidad FIFA, utilizando los sitios web FUThead y FUTbin. Principalmente, el equipo está formado por jugadores de las cinco ligas principales, pero también incluye algunos jugadores del resto del mundo.



Otros años se eligieron tres equipos: bronce, plata y oro, pero ahora solo se selecciona un equipoe oro. El equipo de este año fue elegido de una lista de 100 jugadores elegibles y los 23 más votados formarán parte del equipo

Los nominados al equipo más consistente de la temporada

Jugador Posición Club Thibaut Courtois POR Peter Gulacsi POR Bernd Leno POR Salvatore Sirigu POR Geronimo Rulli POR Dominik Livakovic POR Ondrej Kolar POR Sparta Prague Gerard Pique DEF Diego Godin DEF Inter Pepe DEF Porto Grimaldo DEF Joe Gomez DEF Sergio Reguilon DEF Kieran Trippier DEF Atletico Madrid Ben Chilwell DEF Leicester Joel Veltman DEF Dominico Criscrito DEF Frank Fabra DEF Gael Clichy DEF Basaksehir John Egan CB Sheff Utd Nordi Mukiele DEF RB Leipzig Clinton Mata DEF Jonas Svensson DEF AZ Ozan Kabak DEF Erik Sviatchenko DEF Midtjylland Luca Caldirola DEF Beneveto Matias Rodriguez DEF Universidad Liberato Cacace DEF Wellington Phoenix Akito Fukumori DEF Consadole Sapporo Akito Dickie DEF Oxford United Perry Ng DEF Crewe Sergio Busquets CDM Barcelona Fernandinho CDM Man City Casemiro CDM Real Madrid Thiago CM Bayern Munich Julian Brandt CAM Felipe Anderson LM Lucas Leiva CDM Joao Moutinho CM Jorginho CM Rafa LM Benfica Mathieu Valbuena LM Olympiacos Rodrigo Bentacur CM Viktor Tsygankov RM Dynamo Kiev Nordin Amrabat RM Al Nassr Grzegorz Krychowiak CAM Lokomotiv Moscow Nikola Vlasic CAM CSKA Moscow Maxi Moralez CAM New York City Callum McGregor CDM Moses Simon LM Anselmo CDM Al Wehda Fabian Frei CDM Basel Miler Bolanos RM Tijuana Eduardo Camavingo CM Jeremie Boga LM Kim Bo Kyung CAM Jeonbuk Michael Liendl CM Wolfsberger AC Jed Wallace RM Muamer Tankovic CAM Hammarby Florinel Coman LM FCSB Damjan Bohar LM Zaglebie Lubin Jack Byrne RM Shamrock Rovers Moritz Stoppelkamp LM Duisburg Jordi Quintilla CM St Gallen Teruhito Nakagawa RM Yokohama F Marinos Mohammed Kudus CM Nordsjaelland Nicky Adams DEL Northampton Mauro Icardi DEL Arkadiusz Milik DEL Wilfred Zaha DEL Max Kruse DEL Radamel Falcao DEL Mikel Oyarzabal DEL Bafetimbi Gomis DEL Al Hilal Nani DEL Orlando Andre-Pierre Gignac DEL Tigres Marcus Thuram DEL Moussa Dembele DEL Burak Yilmaz DEL Cristhian Stuani DEL Felipe Caicedo DEL Lazio Junior Moraes DEL Shakhtar Domenico Berardi DEL Sassuolo Ezequiel Avila DEL Andy Delort DEL Montpellier Dieumerci Mbokani DEL Antwerp Dominic Calvert-Lewin DEL Odsonne Edouard DEL Celtic Jean-Pierre Nsame DEL Fabian Klos DEL Arminia Bielefeld Jonathan David DEL Gent Cesinha DEL Daegu Michael Rangel DEL America Christian Gytkjaer DEL Lech Poznan Francisco Trincao DEL Braga Kim Shin Wook DEL Shanghai Shenhua Karlan Grant DEL Zelimkhan Bakaev DEL Spartak Moscow Leke James DEL Molde Tino Kadewere DEL Le Havre

¿Cuándo se pública en cada Liga?

La pulicación comenzó el viernes 24 de abril con el equipo de la Comunidad y la EFL. El 1 de mayo se publicó el de la Premier League y el día 4 sale el de la Liga Pro Saudí.



Aún queda por conocer el de la La Liga Santander, Bundesliga, Serie A, Ligue 1, Liga NOS, Super Lig, , CSL, MLS y un equipo latinoamericano de CONMEBOL.



The Ultimate Squad está formado por los mejores jugadores de cada Equipo de la Temporada, por lo que tiende a tener a Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Neymar y al resto de los mejores jugadores del mundo.

¿Quién elige los Team of the Season?

EA Sports elige a la mayoría de las plantillas del Equipo de la Temporada.



Sin embargo, algunos de los equipos como el Equipo de la Temporada de la Bundesliga han sido seleccionados por el voto de los aficionados en el sitio web oficial. Los aficionados seleccionarían de una lista de jugadores para elegir el mejor XI para sus ligas y luego EA Sports eligió a los 12 jugadores restantes para el equipo.

Team of the Season So Far de la Comunidad

XI:

Thibaut Courtois - GK - OVR 93

Diego Godin - CB - OVR 93

Gerard Pique - CB - OVR 93

Joe Gomez - CB - OVR 93

Sergio Busquets - CDM - OVR 93

Casemiro - CDM - OVR 92

Fernandinho - CDM - OVR 91

Thiago - CM - OVR 93

Julian Brandt - CAM - OVR 90

Felipe Anderson - LM - OVR 92

Wilfred Zaha - CF - OVR 92

SUPLENTES:

Peter Gulacsi - GK - OVR 89

Bernd Leno - GK - OVR 88

Grimaldo - LB - OVR 89

Nordi Mukiele - CB - OVR 89

Pepe - CB - OVR 88

Moses Simon - LM - OVR 88

Rodrigo Bentancur - CM - OVR 88

Lucas Leiva - CDM - OVR 88

Moussa Dembele - ST - OVR 89

In addition, Borussia Monchengladbach forward Marcus Thuram was made available through season objectives, while PSG's Mauro Icardi can be earned from a Squad Building Challenge.

EFL Team of the Season So Far

Publicación: 24 de abril

XI:

GK - Marek Rodak (86) -

CB - Michael Ihiekwe (85) - Rotheram United

CB - Semi Ajayi (87) - West Bromwich Albion

RWB - Randell Williams (86) - Exeter City

CDM - Kalvin Phillips (92) - Leeds

CM - John Swift (87) - Reading

CAM - Matheus Pereira (91) - West Bromwich Albion

CAM - Eberechi Eze (88) - Queens Park Rangers

LW - Said Benrahma (89) - FC

ST - Aleksandar Mitrovic (92) - Fulham

ST - Eoin Doyle (87) - Swindon

SUPLENTES:

GK - Alex Palmer (83) - Plymouth Argyle

LB - Joe Jacobson (84) - Wycombe Wanderers

CB - Charlie Goode (84) - Northampton Town

RB - Matty Cash (85) -

RWB - Fankaty Dabo (84) - Coventry City

LM - Ronan Curtis (85) - Portsmouth FC

CDM - Ben Whiteman (84) - Doncaster Rovers

RW - James Henry (84) - Oxford United

LW - Charlie Kirk (83) - Crewe Alexandra

In addition, Peterborough striker Ivan Toney has been made available as a reward player for completing certain season objectives.

Premier League Team of the Season

Publicación: 1 de mayo

XI:

GK: Alisson (Liverpool)

RB: Trent Alexander-Arnold (Liverpool)

CB: Virgil van Dijk (Liverpool)

RW: Riyad Mahrez (Man City)

LM: Heung-min Son ( Hotspur)

CM: Kevin De Bruyne ( )

RW: Mohamed Salah (Liverpool)

LW: Sadio Mane (Liverpool)

ST: Jamie Vardy ( )

ST: Pierre-Emerick Aubameyang (Arsenal)

ST: Sergio Aguero (Man City)

SUPLENTES:

GK: Dean Henderson ( )

CDM: Jordan Henderson (Liverpool)

LB: Andy Robertson (Liverpool)

RB: Aaron Wan-Bissaka ( )

CM: Mateo Kovacic (Chelsea)

LW: Marcus Rashford (Manchester United)

ST: Richarlison ( )

CB: Caglar Soyuncu (Leicester City)

RW: Adama Traore (Wolves)