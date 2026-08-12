Una información importante antes de nada: no se puede descartar que la situación de algunas de las personas tratadas en este texto haya vuelto a cambiar entre la publicación y este preciso momento. Quizá Nicolas Jackson haya sido vendido, quizá alguien haya salido cedido, quizá también haya pasado alguna otra cosa con algún otro futbolista relacionado con el Chelsea FC. Porque ahora mismo hay muchísimos casos así. El miércoles, por ejemplo, se hizo oficial el fichaje de Pep Chavarría por unos 19 millones de euros más bonus.

Pero en el fondo aquí no se trata de piezas sueltas del mosaico. Sino de la "obra de arte total" que está ofreciendo el Chelsea estos días. Incluso para sus propios estándares, el club londinense está viviendo un mercado de fichajes bastante disparatado. El Chelsea está reuniendo una plantilla de dimensiones históricas. Tanto por la cantidad de jugadores como por el coste.

Primero, un vistazo atrás: desde la adquisición por parte del conglomerado inversor BlueCo, liderado por Todd Boehly, en 2022, el Chelsea se especializó en el fichaje masivo de talentos caros y con margen de desarrollo. El lema es: fichar tantos talentos como sea posible, darles contratos lo más largos posible y luego esperar que su valor de mercado aumente. A veces funcionó y a veces no.

Sobre todo, con esta estrategia no llegó el éxito deportivo sostenible. Es cierto que el Chelsea ganó el Mundial de Clubes en 2025, pero en la Premier League, desde la adquisición, solo terminó en los puestos 12, 6, 4 y 10. La pasada temporada, el Chelsea quemó a dos entrenadores, Enzo Maresca y Liam Rosenior, y se quedó sin clasificación para competición internacional.

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Veteranos para complementar la selección de talentos del Chelsea

Ahora se espera que Xabi Alonso lo arregle, y eso encaja bastante bien. Como el Chelsea, Alonso representó en su día el éxito, pero también él mira hacia un pasado reciente complicado que incluyó su destitución en el Real Madrid. En el Chelsea, Alonso impulsó de inmediato un ajuste en la estrategia del mercado de fichajes. "Queremos una plantilla que tenga el equilibrio adecuado entre calidad y mentalidad", explicó nada más llegar.

En su opinión, todos esos talentos necesitan más experiencia a su lado. Y manos a la obra. El gran objetivo, Granit Xhaka (33), no estaba disponible. A cambio, el Chelsea fichó a dos veteranos ingleses. El centrocampista Jordan Henderson (36) llegó gratis desde el Brentford FC y el delantero Danny Welbeck (35), por seis millones de euros desde el Brighton & Hove Albion.

Sin embargo, el deseo de Alonso de añadir experiencia (o, mejor dicho, "mentalidad") no alivió al mismo tiempo el hambre de los dirigentes por talentos con margen de desarrollo. 57 millones por el lateral derecho Marco Palestra (21), del Atalanta de Bérgamo. 50 millones por el extremo derecho Geovany Quenda (19), del Sporting de Lisboa. 40 millones por el centrocampista Valentin Barco (22), del club asociado Racing de Estrasburgo. Y así sucesivamente hasta llegar a: 2,4 millones por el delantero Dastan Satpaev (18), del Kairat Almaty.

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Morgan Rogers es el quinto jugador más caro de la historia del fútbol

Además, regresaron varios cedidos, por ejemplo Nicolas Jackson desde el Bayern de Múnich y algunos que estaban aparcados en Estrasburgo. El que fuera en su día gran promesa Mykhaylo Mudryk celebró recientemente su regreso en un amistoso tras expirar su sanción por dopaje de casi dos años. Ah, sí, casi se olvida: Morgan Rogers llegó desde el Aston Villa por 138 millones de euros. Así, el mediapunta de 23 años se convirtió en el quinto traspaso más caro de la historia del fútbol.

En total, el Chelsea invirtió 408 millones de euros en este mercado de fichajes. Es, con mucha diferencia, la cifra más alta de todos los clubes del mundo; muy lejos, en segundo lugar, aparece el Tottenham Hotspur. El récord anterior de gasto de un club en un solo mercado lo estableció el Liverpool FC el verano pasado con 483 millones. Con el fichaje de Pep Chavarria (28, Rayo Vallecano), anunciado ahora por el Chelsea, se ha superado la barrera de los 400 millones.

El lateral izquierdo español es el 17.º fichaje de este verano, mientras que por ahora solo han salido seis. Pese a los ingresos obtenidos por las ventas, entre otros, de Andrey Santos y Marc Cucurella, también el saldo de transferencias del Chelsea, de menos 246 millones, no tiene comparación en todo el mundo.

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Chelsea FC: 25 jugadores podrían salir, según los informes

La plantilla del Chelsea está formada actualmente por 39 jugadores; incluso para los estándares de la Premier League, es una cifra increíble. Ninguno de esos 39 contratos expira en 2027 y 34 siguen vigentes al menos durante tres años más. El Chelsea cuenta actualmente con ocho centrales (todos ellos Transfermarkt los valora en al menos diez millones de euros), con -tras la llegada de Chavarría- ocho laterales y, para rematar, con siete delanteros centros.

Tras esta fiebre compradora, ahora debería llegar una gran ola de salidas. El sábado, el diario inglés Sun informó de que, en principio, 25 jugadores podrían dejar el club. Entre ellos, el retornado Jackson, la esperanza ofensiva inglesa Liam Delap (al que sitúan en el Aston Villa), Mudryk y Aaron Anselmino, excedido del Borussia Dortmund. Si no aparecen interesados, siempre queda la posibilidad de mandar sin más, poco antes del cierre del mercado, a los jugadores no deseados al club asociado de Estrasburgo.

Por cierto, si la cifra ofrecida es la adecuada, incluso jugadores importantes de la pasada temporada son considerados posibles candidatos a la venta. Por ejemplo, el extremo derecho Pedro Neto o el motor del centro del campo Enzo Fernandez, al que ya se ha relacionado con el Real Madrid y el Manchester City. Si Fernandez se marcha, el Chelsea podría intensificar las gestiones por Martin Zubimendi, supuesto jugador deseado por Alonso, que milita en el rival ciudadano Arsenal FC.

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El Chelsea se avergonzó recientemente ante un club de Malasia

En medio de esta situación completamente confusa, Alonso prepara a su equipo improvisado para la nueva temporada, y eso está funcionando, como no podía sorprender a nadie, de manera más bien irregular. A una ajustada victoria contra el Western Sydney Wanderers le siguieron derrotas ante el Tottenham y la Juventus de Turín. Para poder dar minutos al mayor número posible de jugadores, el Chelsea organizó este fin de semana dos amistosos en un plazo de 24 horas.

Un once inicial ciertamente de mucho nivel logró al menos un resultado meritorio con un 3-0 ante el AC Milan el sábado, antes de que el domingo una formación de suplentes (con, entre otros, Jackson, Estevao y Jamie Gittens) se avergonzara ante el Johor DT de Malasia. Solo gracias a dos penaltis convertidos por Delap y a un autogol en los minutos finales logró empatar 3-3. La Sun , conocida por sus juegos de palabras, tituló "Alon-so bad", y el Daily Mail habló de una "farsa".

El 24 de agosto, el Chelsea arrancará la nueva temporada con un partido fuera de casa contra el Fulham FC. Quién seguirá entonces en la plantilla y cuál será el once inicial parece ahora mismo completamente incierto.