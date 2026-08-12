Una información importante de entrada: no se puede descartar que la situación de algunas de las personas tratadas en este texto ya haya vuelto a cambiar entre la publicación y este mismo momento. Quizá Nicolas Jackson haya sido vendido, quizá alguien haya salido cedido, quizá también haya pasado cualquier otra cosa con cualquier otro futbolista vinculado al FC Chelsea. Porque ahora mismo hay bastantes de esos casos. El miércoles, por ejemplo, se hizo oficial el fichaje de Pep Chavarría por unos 19 millones de euros más bonus.

Pero, en última instancia, aquí no se trata de piezas aisladas del mosaico. Sino de la "obra de arte total" que está ofreciendo Chelsea en estos días. Incluso para sus propios estándares, el conjunto londinense está firmando un periodo de fichajes bastante demencial. Chelsea está reuniendo una plantilla de dimensiones históricas. Tanto por el número de jugadores como por el coste.

Primero, una mirada atrás: desde la toma de control por parte del conglomerado inversor BlueCo alrededor de Todd Boehly en 2022, Chelsea se especializó en la contratación masiva de talentos caros y con margen de desarrollo. El lema es: fichar tantos talentos como sea posible, darles contratos lo más largos posible y luego esperar que aumente su valor de mercado. A veces funcionó y a veces no.

Sobre todo, con esta estrategia no llegó el éxito deportivo sostenible. Chelsea ganó el Mundial de Clubes en 2025, sí, pero en la Premier League desde la adquisición solo terminó en los puestos 12, 6, 4 y 10. La temporada pasada, Chelsea quemó a dos entrenadores, Enzo Maresca y Liam Rosenior, y se quedó sin la clasificación para competición internacional.

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Veteranos para complementar la selección de talentos del Chelsea

Ahora se supone que Xabi Alonso debe arreglarlo, y eso en realidad encaja bastante bien. Como Chelsea, Alonso representó en su día el éxito, pero él también mira hacia un pasado reciente complicado con destitución incluida en el Real Madrid. En Chelsea, Alonso impulsó sin rodeos un ajuste de estrategia en el mercado de fichajes. "Queremos una plantilla que tenga el equilibrio adecuado entre calidad y mentalidad", explicó nada más llegar.

Todos esos talentos, en su opinión, necesitan más experiencia a su lado, y ¡manos a la obra! El gran objetivo, Granit Xhaka (33), no pudo ser fichado. A cambio, Chelsea incorporó a dos veteranos ingleses. El centrocampista Jordan Henderson (36) llegó libre procedente del FC Brentford y el delantero Danny Welbeck (35), por seis millones de euros desde el Brighton & Hove Albion.

El deseo de experiencia de Alonso (o, mejor dicho, de "mentalidad") no alivió al mismo tiempo el ansia de los dirigentes por talentos con margen de desarrollo. 57 millones por el lateral derecho Marco Palestra (21), del Atalanta Bérgamo. 50 millones por el extremo derecho Geovany Quenda (19), del Sporting de Lisboa. 40 millones por el centrocampista Valentin Barco (22), del club asociado Racing de Estrasburgo. Y así sucesivamente hasta llegar a: 2,4 millones por el delantero Dastan Satpaev (18), del Kairat Almaty.

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Morgan Rogers es el quinto jugador más caro de la historia del fútbol

Además, regresaron numerosos futbolistas cedidos, por ejemplo Nicolas Jackson desde el FC Bayern, y algunos que estaban aparcados en Estrasburgo. El que fuera gran promesa Mykhaylo Mudryk celebró hace poco su regreso en un amistoso tras expirar su sanción por dopaje de casi dos años. Ah, sí, casi se nos olvida: Morgan Rogers llegó desde el Aston Villa por 138 millones de euros. De este modo, el mediapunta de 23 años se convirtió en el quinto traspaso más caro de la historia del fútbol.

En total, Chelsea invirtió 408 millones de euros en este periodo de fichajes. Es, con muchísima diferencia, la cifra más alta de todos los clubes del mundo; muy por detrás, en segundo lugar, aparece el Tottenham Hotspur. El actual récord de gasto de un club en un periodo de fichajes lo estableció el FC Liverpool el verano pasado con 483 millones. Con el fichaje de Pep Chavarria (28, Rayo Vallecano), anunciado ahora por Chelsea, se ha superado la barrera de los 400 millones.

El lateral izquierdo español es el 17.º nuevo jugador de este verano, mientras que, por el momento, solo han salido seis. Pese a los ingresos por la venta, entre otros, de Andrey Santos y Marc Cucurella, el saldo de traspasos del Chelsea, de menos 246 millones, también no tiene rival a nivel mundial.

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FC Chelsea: supuestamente 25 jugadores pueden salir

La plantilla del Chelsea está compuesta actualmente por 39 jugadores; incluso para los estándares de la Premier League, es una cifra increíble. Ninguno de esos 39 contratos expira en 2027, y 34 siguen siendo válidos al menos durante tres años más. Chelsea dispone actualmente de ocho centrales (todos ellos tasados en Transfermarkt con un valor de mercado de al menos diez millones de euros), de -tras la llegada de Chavarría- ocho laterales y, para rematar, de siete delanteros centro.

Tras la fiebre compradora, ahora debería llegar la gran ola de salidas. El sábado, el diario inglés Sun informó de que, en principio, 25 jugadores podrían abandonar el club. Entre ellos, el regresado Jackson, la esperanza ofensiva inglesa Liam Delap (a quien sitúan en el Aston Villa), Mudryk y el excedido del BVB Aaron Anselmino. Si no aparecen interesados, siempre queda la posibilidad de enviar sin más, poco antes del cierre del mercado, a los jugadores indeseados al club asociado de Estrasburgo.

Por cierto, siempre que la suma ofrecida sea la adecuada, también los pilares de la temporada pasada son considerados posibles candidatos a una venta. Como el extremo derecho Pedro Neto o el motor del centro del campo Enzo Fernández, que ya ha sido relacionado con el Real Madrid y el Manchester City. Si Fernández se va, Chelsea podría intensificar los esfuerzos por el supuesto jugador deseado por Alonso, Martin Zubimendi, del rival ciudadano FC Arsenal.

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Chelsea se avergonzó recientemente ante un club de Malasia

En medio de esta situación completamente confusa, Alonso prepara a su equipo ensamblado para la nueva temporada, y eso está funcionando, como no sorprende a nadie, de manera más bien irregular. A una ajustada victoria contra los Western Sydney Wanderers le siguieron derrotas ante Tottenham y Juventus de Turín. Para poder dar minutos al mayor número posible de jugadores, Chelsea organizó este fin de semana nada menos que dos amistosos en 24 horas.

Un once inicial bastante potente firmó al menos un resultado de cierto prestigio con un 3-0 ante el AC Milan el sábado, antes de que el domingo una alineación de suplentes (con Jackson, Estevao y Jamie Gittens, entre otros) se avergonzara ante Johor DT, de Malasia. Solo gracias a dos penaltis convertidos por Delap y a un gol en propia puerta en los últimos minutos alcanzó para un 3-3. La Sun , conocida por sus juegos de palabras, tituló "Alon-so bad", mientras que el Daily Mail habló de una "farsa".

El 24 de agosto, Chelsea arrancará la nueva temporada con un partido fuera de casa contra el FC Fulham. Quién seguirá entonces en la plantilla y cómo será el once inicial parece ahora mismo completamente incierto.