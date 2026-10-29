El periodista Ahmed Shobier comentó los resultados del sorteo de los dieciseisavos de final en la Liga de Campeones de África y la Copa Confederación.

El Zamalek y el Pyramids representan a Egipto en la Liga de Campeones de África, mientras que el Al Ahly queda como único representante en la Copa Confederación, tras la eliminación del club Zed.

El Zamalek quedó encuadrado en el Grupo 2 junto al Young Africans de Tanzania, el Mouloudia de Argel y el Club Africain de Túnez, mientras que el Pyramids se encuentra en el Grupo 4 con el Al Hilal de Sudán, el Horoya de Conakri de Guinea y el Maghreb de Fez.

El sorteo deparó al Al Ahly el Grupo 1 junto al Raja de Casablanca de Marruecos, el ASKO Kara de Togo y el Primeiro de Agosto de Angola.

Shobier declaró en unas manifestaciones radiofónicas este jueves: "Créanlo o no, el grupo del Zamalek es el único que tiene a 4 clubes campeones de liga la temporada pasada. El Zamalek es campeón de liga en Egipto, el Young Africans es campeón de liga en Tanzania, el Mouloudia de Argel es campeón de liga en Argelia y el Club Africain es campeón de la liga tunecina, así que es un grupo de fuego, el grupo del Zamalek es sumamente difícil".

Y añadió: "Mi pronóstico sobre el Grupo 2 en la Liga de Campeones de África es que el Zamalek avanzará y con él, o bien el Mouloudia de Argel, o bien el Club Africain de Túnez. El Pyramids se aseguró el liderato del Grupo 4, y la competencia por el puesto será entre el Maghreb de Fez y el Al Hilal de Sudán".

Shobier prosiguió: "El Al Ahly en la Confederación, no hay broma, ya está escrito para ti; mientras el Al Ahly entre en un torneo, jugará por el título de campeón, un torneo en el que hay muchos clubes de peso. La gente hablaba del pato keniano, o del ganso keniano, o de los pollitos kenianos; no hay ni pollito ni ganso, no hay ningún equipo pequeño de ningún país".

Y concluyó: "El Al Ahly y el Raja son los más cercanos a clasificarse del grupo, pero no te confíes con las sorpresas del Primeiro de Agosto de Angola".