Didier Deschamps, seleccionador francés, ha comentado el futuro de Michael Olise en el Bayern de Múnich, tras el interés de varios clubes en ficharlo.

Oliisi, de 24 años, ha marcado 42 goles y dado 54 asistencias en 107 partidos con el Bayern, donde se ha convertido en una estrella y en pilar de la selección francesa en el Mundial.

Su valor de mercado ha subido de 55 a 150 millones de euros en solo dos años.

Deschamps (57 años), seleccionador de Francia, declaró a Sport Bild y Bild: «Michael Olise ha progresado de forma impresionante. Al principio tuvo dificultades con nosotros, pero con perseverancia y apoyo ha evolucionado».

Los grandes clubes europeos le siguen de cerca, pero el Bayern no piensa vender: su contrato vence en 2029.

Deschamps entiende la postura del Bayern, pues considera que el jugador está en buenas manos con el vigente campeón.

Deschamps añadió: «El entrenador Vincent Kompany ha sido clave en su explosión. Ha completado una temporada excepcional bajo su mando, marcada por la eficacia y una fuerte personalidad. Seguirá brillando si se queda en el Bayern».

Y concluyó: «Hoy, Michael es uno de los mejores jugadores del mundo, pero el foco mediático no le conviene. Lo que le importa es el campo; ahí es donde quiere pasar su vida».