Didier Deschamps, seleccionador francés, ha comentado el futuro de Michael Olis en el Bayern de Múnich, tras el interés de varios clubes en ficharlo.

Con 42 goles y 54 asistencias en 107 partidos con el Bayern, Oliès se ha convertido en un referente tanto para el club como para la selección que disputa el Mundial.

Su valor de mercado ha subido de 55 a 150 millones de euros en solo dos años.

Deschamps (57 años), seleccionador de Francia, declaró a «Sport Bild» y «Bild»: «Michael Olis ha logrado un progreso impresionante. Al principio tuvo dificultades con nosotros, pero con perseverancia y apoyo ha evolucionado».

Los grandes clubes europeos le siguen de cerca, pero el Bayern no piensa vender: su contrato vence en 2029.

Deschamps entiende la postura del Bayern, pues considera que su joven estrella está en buenas manos con el vigente campeón.

Deschamps añadió: «El entrenador Vincent Kompany ha sido clave en su explosión. Ha completado una temporada excepcional bajo su mando, marcada por la eficacia y una fuerte personalidad. Seguirá brillando si se queda en el Bayern».

Y concluyó: «Hoy, Michael es uno de los mejores jugadores del mundo, pero la exposición mediática no le conviene. Lo que le importa es el campo; ahí es donde quiere estar».