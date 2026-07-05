El defensa francés Dayot Upamecano, compañero de Michael Oulissi en la selección y en el Bayern, afirmó que el centrocampista se queda en Múnich.

Preguntado por «Sky Sport - Alemania» sobre los rumores que vinculan a Oulissi con el Real Madrid en el próximo mercado estival, Upamecano sonrió y respondió: «Se queda, se queda».

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Obamikanó también condenó los insultos racistas contra su compañero en el Bayern, Jonathan Tah, tras fallar un penalti contra Paraguay.

El francés afirmó: «Me puse en contacto con él. Le envié un mensaje después del partido y sé que es muy fuerte. Estoy muy contento de jugar a su lado; tiene una mentalidad fantástica».

Y añadió: «Quería lanzar ese penalti porque siempre ha tenido esa mentalidad. Es muy importante para Alemania y para el Bayern. No entiendo por qué sigue habiendo gente así; yo no acepto el racismo… Pero él no debe preocuparse. Solo tiene que seguir adelante y darlo todo».







