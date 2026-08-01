Mikel Arteta, director técnico del Arsenal, rechazó pronunciarse sobre la posibilidad de fichar al delantero argentino Julián Álvarez, también objetivo del Barcelona, durante el actual mercado de fichajes de verano, confirmando al mismo tiempo la continuidad del delantero sueco Viktor Gyökeres en las filas del equipo.

Durante unas declaraciones a la prensa, se le preguntó a Arteta si deseaba incorporar a Álvarez al Arsenal, a lo que respondió: "No voy a hablar de un jugador que no pertenece a nuestro club. Estoy muy satisfecho con la plantilla que tenemos. Y, por supuesto, queremos reforzarla más, y trabajamos activamente para ello".

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Al ser preguntado sobre si Viktor Gyökeres continuará con el equipo, el técnico del Arsenal zanjó la polémica diciendo: "Sí, Gyökeres se quedará".

El fichaje de Vinicius

Arteta también evitó entrar en los informes que vincularon al Arsenal con el fichaje de Vinicius Junior, la estrella del Real Madrid, aunque subrayó que el club londinense será "muy ambicioso" durante el actual mercado de fichajes.

Tras la victoria del Arsenal (4-1) sobre el Girona en un partido amistoso, se le preguntó a Arteta si se esperaban nuevos fichajes, en medio de los informes que vinculan al club con el jugador brasileño, a lo que respondió: "Estamos muy activos, intentamos mejorar y desarrollar el equipo. Eso está claro".

Y añadió: "Esperamos que haya movimientos en las próximas semanas, como es natural, porque queremos ser mejores, como cualquier otro. Y pueden verlo con claridad. El mercado de fichajes y lo que hacen nuestros rivales, y lo que hacemos nosotros… No nos vamos a quedar de brazos cruzados. Y somos muy ambiciosos en lo que queremos hacer".

El técnico del Arsenal prosiguió, en declaraciones recogidas por el diario británico "Daily Mail": "Los márgenes son muy estrechos. Y como queremos mejorar, necesitamos aumentar la competencia internamente. Necesitamos asegurarnos de identificar las cosas que nos faltan en el equipo, para conseguir márgenes mayores. Y esa es la forma en la que debemos pensar".

El español también elogió al joven talento Max Dowman, que marcó un gol y asistió otro ante el Girona, diciendo: "Esto es lo que queremos. Cuando juegas en el Arsenal, las expectativas deben ser altas, y debemos esperar cosas muy buenas. Sabemos lo que es capaz de ofrecer (Dowman). Queremos que sea más regular en cuanto al rendimiento y las acciones que puede aportar. Pero creo que hizo un partido muy bueno hoy".



