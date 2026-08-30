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Fichajes, noticias: ¿Se queda Ritsu Doan en el Eintracht Frankfurt?

En el Eintracht Frankfurt todavía se prevé mucho movimiento en la plantilla. El foco está puesto especialmente en Ritsu Doan.

El extremo japonés habría llegado a un acuerdo con Al-Ittihad para colaborar. Así lo informa Sky. Frankfurt también habría sido informado del acuerdo. Ya hace pocos días surgieron rumores de que Doan debe reemplazar en Al-Ittihad a Moussa Diaby, que se marchó al Leverkusen.

Para Doan, en Arabia Saudí estaría sobre la mesa un salario anual de nueve millones de euros netos. Al mismo tiempo, Frankfurt tiene una oferta de 18 millones de euros. Está por ver si ambos clubes alcanzan todavía un acuerdo por el traspaso antes del Deadline Day.

Además de Doan, hasta cuatro jugadores más del Eintracht podrían abandonar el club hasta el martes. El central Arthur Theate está cerca de marcharse cedido al Bolonia. Para Jean-Matteo Bahoya también se perfila una salida: el extremo podría irse al Hull City.

También se vincula a Hugo Larsson con una salida. El centrocampista ha mantenido conversaciones con dos clubes ingleses, entre ellos el Crystal Palace. Sobre quién es el segundo interesado, las informaciones difieren. Transfermarkt.de menciona al Brentford, mientras que Sky informa del Fulham.

También podría producirse una salida de Niels Nkounkou. El lateral izquierdo está siendo vinculado con el equipo francés de la máxima categoría OGC Niza y podría así regresar a su país.

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Fichajes, noticias: Jamie Leweling, al parecer en la agenda de la Roma

La Roma ha llamado al VfB Stuttgart por Jamie Leweling. Según la información de Sky Italia , los italianos presentaron a los suabos un modelo concreto: una cesión por cinco millones de euros con una obligación de compra posterior de 35 millones de euros. Según el experto en fichajes Gianluca Di Marzio, el Stuttgart rechazó esta primera propuesta.

Como informa la edición alemana de Sky, la Roma quiere convencer al internacional alemán con un contrato de cinco años para que se marche. Sin embargo, Leweling también estaría en la agenda de otros clubes. Entre los demás interesados se menciona, entre otros, al Inter de Milán, así como a clubes de Inglaterra.

El VfB no descarta en principio un traspaso del jugador de 25 años. El Stuttgart necesita ingresos por ventas de futbolistas. No obstante, para una salida, la Roma tendría que mejorar todavía su oferta para convencer al Stuttgart del cambio.

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Fichajes, noticias: ¿El ex del Leverkusen Leon Bailey rumbo a España?

El Sevilla se estaría planteando el fichaje de Leon Bailey. Según el experto en fichajes Sacha Tavolieri, el club andaluz ya está en contacto directo con el Aston Villa. Sobre la mesa habría un modelo poco habitual: Bailey podría ampliar primero su contrato en Birmingham, que expira en 2027, y después marcharse cedido.

El internacional jamaicano, 41 veces internacional, se había marchado en 2021 del Bayer Leverkusen al Villa por 31 millones de euros. Sin embargo, ahora parece que su perspectiva en el club de la Premier League es limitada. En los dos primeros partidos de la temporada, Bailey no formó parte de la convocatoria en ninguno de los dos.

Además del Sevilla, también Al-Diriyah estaría intentando fichar al extremo. El club saudí acaba de ascender esta misma temporada.

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Fichajes, noticias: el capitán del Atalanta, aparentemente cerca de salir

El neerlandés Marten de Roon, de 35 años, está cerca de un cambio dentro de la Serie A. Como informa el experto en fichajes Fabrizio Romano, la Roma y el Atalanta de Bérgamo han alcanzado un acuerdo verbal para el traspaso del centrocampista defensivo.

El internacional neerlandés, 44 veces internacional, había sido recientemente un fijo como capitán en el Atalanta y lideraba regularmente al equipo sobre el césped. Sin embargo, en la presente temporada de Roon todavía no ha jugado.

Mientras tanto, sigue abierta la cuantía del traspaso. El contrato de De Roon en Bérgamo sigue vigente hasta 2027, por lo que el Atalanta recibirá una compensación de traspaso un año antes de la finalización del contrato. De cuánto será, todavía no se sabe.

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Fichajes, noticias: ¿Dará salida el RB Leipzig a otro delantero?

En la carrera por Conrad Harder, aparentemente se perfila una solución. El delantero centro del RB Leipzig debería viajar a Francia para cerrar su llegada al Racing de Estrasburgo. Así lo informa el medio danés Tipsbladet. Según esa información, está prevista una cesión hasta final de temporada.

Harder había llegado al Leipzig el pasado año procedente del Sporting por 24 millones de euros. En los últimos días, el danés ha sido vinculado con varios clubes. Además del Sevilla y la Lazio, también Leeds United y Galatasaray aparecían como posibles destinos.

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Fichajes, noticias: nuevo portero para el Chelsea

El guardameta argentino Emiliano Martínez se incorpora al Chelsea y firma un contrato de varios años en Stamford Bridge. Por el traspaso, el Aston Villa recibiría una cantidad cercana a los 8,7 millones de euros.

Martínez había llegado en 2020 del Arsenal al Villa. Con el club de Birmingham, el jugador de 33 años disputó un total de 256 partidos oficiales.

En el Chelsea, el campeón del mundo de 2022 debería asumir en el futuro el papel de número uno. El hasta ahora portero titular, Robert Sánchez, había llamado recientemente la atención por varios errores.

Al parecer, el Aston Villa ya se había preparado para la salida de Martínez. Hace alrededor de una semana y media, los Villans ficharon a Zion Suzuki, que ahora está disponible como sustituto del argentino. Antes, Noah Atubolu también era considerado un candidato con opciones para el puesto de nuevo número uno del ganador de la Europa League. Sin embargo, el guardameta alemán se ha marchado ahora al Eintracht Frankfurt.

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