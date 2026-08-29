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Fichajes, noticias: ¿Sacha Boey, cerca de un cambio dentro de la Bundesliga?

Poco antes del final del periodo de fichajes de verano, en la búsqueda de un nuevo club para Sacha Boey empieza a perfilarse de forma sorprendente una opción dentro de Alemania. Después de que el francés de 25 años haya acabado en lo más alto de la lista de ventas del Bayern y se le comunicara que no cuentan con él, el director deportivo Max Eberl también subrayó públicamente que al Bayern le gustaría desprenderse del francés.

Hasta ahora, sin embargo, faltaban ofertas concretas, por lo que, aparte de un nuevo regreso al Galatasaray, apenas había movimiento en torno al jugador.

Según informa ahora la Hamburger Morgenpost, el Hamburgo se está ocupando ahora del lateral derecho para cerrar un hueco abierto desde hace tiempo en la banda derecha. En lo deportivo, el francés supondría un refuerzo de renombre, aunque a nivel financiero la operación se sostiene sobre bases inestables.

Un fichaje en propiedad por unos 15 millones de euros es inasumible para el club del norte de Alemania, por lo que prácticamente solo sería concebible una cesión. Pero incluso en el caso de un cambio temporal, el salario muniqués representa un obstáculo enorme, por lo que las partes implicadas probablemente tendrían que encontrar una solución creativa para cerrar la operación.

Además, el Hamburgo trabaja en varias vías y ha puesto el foco en una alternativa que también sería interesante en lo deportivo, pero más realista en lo económico. Así, los hanseáticos se habrían entendido con el Bayer Leverkusen y con su lateral derecho Arthur para una cesión. Eso informa Sky. Con ello, el tema Boey volvería a quedar descartado en Hamburgo y seguiría de actualidad en el Bayern.

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Fichajes, noticias: Mohamed Amoura dejará probablemente el VfL Wolfsburgo

Mohamed Amoura todavía podría dejar el VfL Wolfsburgo. Con el OGC Niza, otro interesado de Francia ha entrado ahora en escena. Según informa el experto en fichajes Sacha Tavolieri, ya hay conversaciones entre los clubes sobre un posible traspaso del delantero de 26 años.

Según informaciones de RMC , se trataría de una cesión que incluiría una opción de compra de 20 millones de euros. Según esa información, las conversaciones ya estarían muy avanzadas.

Últimamente, Amoura también había sido tema en el Olympique de Marsella y el FC Schalke 04. Además, según informaciones de fussballtransfers , el Udinese Calcio, un club de la Serie A, también estaría interesado en el delantero del Wolfsburgo.

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Fichajes, noticias: ¿Bayer Leverkusen, cerca de una incorporación de 35 millones?

En el Bayer Leverkusen, la prevista reestructuración del lado derecho empieza a tomar forma concreta. Mientras que el traspaso de Moussa Diaby aparentemente está a punto de cerrarse, la búsqueda de un nuevo lateral derecho también ha dado ya un paso decisivo.

Según informa kicker , Guela Doue ha decidido cambiar al Werkself. El marfileño de 23 años habría dado su visto bueno a los responsables y aspira expresamente al cambio a Leverkusen. Así, lo que sigue abierto sobre todo es el acuerdo entre el Bayer y el Racing de Estrasburgo.

Sin embargo, en el apartado económico las pretensiones de los clubes todavía están alejadas. Según kicker, el Leverkusen estaría dispuesto a pagar 30 millones de euros por Doue. Estrasburgo arrancó las conversaciones con una exigencia de 50 millones de euros.

Como las negociaciones siguen en marcha, la revista especializada da por hecho, no obstante, que el club francés de la máxima categoría ya ha corregido claramente a la baja sus pretensiones de traspaso. De no ser así, el Bayer ya habría puesto el foco en otras opciones. Según informaciones de fussballtransfers, se podría alcanzar un acuerdo en torno a los 35 millones de euros.

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Fichajes, noticias: la gira de compras del PSG aparentemente continúa

El Paris Saint-Germain podría invertir parte del margen financiero de la prevista venta de Bradley Barcola al Liverpool en la contratación de un nuevo central. Según el diario local Faro de Vigo , el campeón francés sigue de cerca a Javi Rodríguez, del Celta de Vigo.

Según esa información, todavía no hay una oferta concreta, pero el PSG ya se habría interesado por las condiciones contractuales del jugador de 23 años.

Rodríguez tiene una cláusula de rescisión de 40 millones de euros en el Celta. Sin embargo, hay varios interesados de Inglaterra: el Everton, el Fulham y el Newcastle United también estarían estudiando un movimiento. Hasta el deadline day del martes todavía podrían llegar ofertas en ese sentido.

El PSG ha gastado hasta ahora este verano 152 millones de euros en nuevos jugadores. Frente a ello, ha ingresado alrededor de 155 millones de euros. Barcola, por sí solo, se marchará muy probablemente a los Reds por una cantidad fija de 117 millones de euros.

Rodríguez procede de la cantera del Celta y hasta ahora no ha abandonado el club. Con los gallegos, el internacional español, que debutó con la absoluta antes del Mundial, ha disputado hasta ahora 90 partidos en el fútbol profesional. Sin embargo, finalmente no fue tenido en cuenta para el Mundial.

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Fichajes, noticias: Bremen se reforzará probablemente con un lateral izquierdo

El Werder Bremen aparentemente está a punto de dar el siguiente paso en la búsqueda de un refuerzo para el lateral izquierdo. Según informaciones de Sky , ya existe un acuerdo verbal entre el club de la Bundesliga y Moussa Ndiaye. Sin embargo, el jugador de 24 años todavía necesita la luz verde del RSC Anderlecht para su cambio al Weser.

Según el informe, las conversaciones con el club belga de la máxima categoría también están en la recta final. Está prevista una cesión con opción de compra. El entrenador del Werder, Daniel Thioune, ya había confirmado públicamente anteriormente el interés en Ndiaye.