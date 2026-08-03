La posición de delantero centro puro sigue siendo la prioridad para Deco, el director deportivo del Barcelona, pero el club tiene intención de reforzar su centro del campo.

Frenkie de Jong estará de baja durante varios meses por una lesión en la rodilla, mientras que se espera la salida de Marc Casadó antes de que termine el mes en curso.

Por ello, el club catalán trabaja en varias opciones, entre ellas Rodri, jugador del Manchester City, al que el Blaugrana podría arrebatar a su eterno rival, el Real Madrid.

Pero el mejor jugador del último Mundial no es el único al que aspira el Barcelona, especialmente con el Real Madrid manteniéndose como un fuerte competidor.

Un nuevo nombre ha surgido una y otra vez en los medios afines al Barcelona: Azzedine Ounahi, el internacional marroquí, conocido en Francia por su etapa con el Angers y el Olympique de Marsella.

El diario «Sport» analizó al jugador del Girona y explicó por qué lo considera una incorporación muy valiosa para el Barcelona.

En primer lugar, por su experiencia en LaLiga, donde ofreció un rendimiento excepcional la temporada pasada a pesar de las difíciles circunstancias que atravesó su equipo, que descendió al fondo de la clasificación.

Su talento es indiscutible; es un jugador capaz de cambiar el rumbo del partido por sí solo, y también de dominar el centro del campo.

Se valora asimismo su gran versatilidad, con un único interrogante: la constancia de su nivel.

Además, su precio es muy atractivo. La cláusula de rescisión de su contrato es de solo 25 millones de euros, y el Girona podría estar dispuesto a desprenderse de él por unos 10 millones de euros, tal y como reveló el diario «Mundo Deportivo» ayer domingo.

Una cantidad irrisoria para un internacional de 26 años que ha firmado una temporada individual más que sobresaliente.