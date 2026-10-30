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Abdelmawgood Samir
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Fichaje urgente en el Barcelona: un defensa brasileño llama a las puertas del Camp Nou

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Hansi Flick, entrenador del Barcelona, abrió la puerta a la posibilidad de fichar a un central durante el próximo mercado invernal, después de confirmar que la dirección del club estudia la manera de reforzar la línea defensiva, en medio de las lesiones que han reducido las opciones a su disposición y de la necesidad de elevar el nivel del rendimiento defensivo.

Flick, durante la rueda de prensa previa al enfrentamiento ante el Alavés, señaló que el club discute de forma constante las vías para mejorar al equipo, indicando que había abordado este asunto con Deco, Bojan y los miembros de su cuerpo técnico, y añadió: "Siempre hablamos de lo que es mejor para el equipo y de cómo podemos mejorar. Trabajamos en ello, y hemos hablado con Deco, Bojan y mi cuerpo técnico. Si es posible, lo haremos".

Según el diario español "Mundo Deportivo", la lista de nombres que se han vinculado al interés del Barcelona incluye a 4 defensas: el croata Josko Gvardiol, jugador del Manchester City; el italiano Alessandro Bastoni, defensa del Inter de Milán; el argentino Lisandro Martínez; y el brasileño Natan, jugador del Real Betis.

El fichaje de Gvardiol parece complicado debido a su vinculación mediante un contrato con el Manchester City que se extiende hasta el año 2031, mientras que Bastoni no cuenta con el pleno favor de Flick, pese al interés de Deco por incorporarlo.

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Por el contrario, Lisandro Martínez y Natan podrían ser dos opciones más sencillas desde el punto de vista teórico.

El interés por Natan se sustenta en su conocimiento de la competición de la Liga española, junto al nivel que ofrece con el Real Betis, además de la posibilidad de incorporarlo a un coste razonable, mientras que Gvardiol destaca entre las opciones que sigue el club pese a la dificultad de cerrar la operación.

A largo plazo, surgen otros nombres dentro de los cálculos del Barcelona, entre ellos Finn Jeltsch, jugador del Stuttgart, y Lukeba Castello, defensa del Leipzig, en el marco del seguimiento del club a una serie de talentos capaces de reforzar la línea defensiva en el futuro.

Cualquier operación potencial sigue estando ligada a su grado de encaje con el proyecto de Flick y a la capacidad económica del Barcelona, ya que el coste del fichaje y la necesidad de generar recursos financieros mediante la salida de alguno de los jugadores, entre ellos Alejandro Baldé, podrían constituir dos factores decisivos para determinar la postura del club durante el mercado de fichajes invernal.

La postura de Flick refleja un giro respecto a su planteamiento del verano pasado, cuando prefirió mantener la plantilla actual y centrarse en reforzar la línea ofensiva, después de que reforzar la defensa se haya convertido en una opción que se plantea con fuerza con la proximidad del mercado invernal.

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