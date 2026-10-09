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Abdelmawgood Samir
Traducido por

Fichaje urgente en camino: el Bayern Múnich prepara una incursión invernal sobre el Barcelona

Barcelona
Bayern Múnich
J. Kounde
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Francia

Situación emocionante del jugador

El Bayern de Múnich estudia la posibilidad de fichar al francés Jules Koundé, defensa del Barcelona, durante el próximo mercado de invierno, en el marco de sus esfuerzos por reforzar la posición de lateral derecho, aprovechando la pérdida de protagonismo del jugador en los planes del conjunto catalán durante la presente temporada.

Según reveló Christian Falk, periodista del diario alemán Bild y especialista en noticias del Bayern de Múnich, el club bávaro ha incluido a Koundé en su lista de objetivos, en un movimiento que coincide con un informe previo del diario español Sport, que habló de su interés en recuperar los servicios del defensa francés.

El Bayern busca más estabilidad en la posición de lateral derecho, a pesar de contar con varias opciones, entre ellas Konrad Laimer, Josip Stanišić y Sacha Boey.

La versatilidad de Koundé y su capacidad para jugar tanto de lateral como de central le otorgan una ventaja en los planes de la dirección deportiva.

El club alemán considera que el posible traspaso podría dar al jugador una oportunidad para recuperar su nivel y su condición de titular, después de que su papel se redujera en los esquemas del entrenador del Barcelona, Hansi Flick, con el ascenso de Eric García en la competencia por el puesto de lateral derecho, algo que ha incrementado el interés europeo por la situación del defensa francés.

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La salida de Boey podría allanar el camino

El posible movimiento del Bayern está vinculado a su capacidad para reducir su plantilla y liberar espacio para un nuevo fichaje, ya que Sacha Boey es uno de los candidatos a abandonar el equipo, lo que podría permitir al club reorganizar sus opciones técnicas y financieras.

Por el contrario, Koundé no parece entusiasmado con la idea de abandonar el Barcelona en estos momentos, pues se aferra a continuar su trayectoria con el equipo y recuperar su lugar, teniendo en cuenta que su contrato se extiende hasta junio de 2030.

El club catalán no muestra disposición a desprenderse de sus servicios con facilidad, aunque podría estudiar una oferta económica importante.

Hasta el momento no hay indicios de la presentación de una oferta oficial ni del inicio de negociaciones entre ambos clubes, pero el interés del Bayern abre la puerta a posibles novedades en el futuro de Koundé con la cercanía del mercado de fichajes invernal.

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