Como anunció oficialmente el Real en la noche del jueves, el delantero centro llega procedente del UD Levante a la capital española y ha firmado en el Bernabéu un contrato de cinco años, hasta 2031. Según ha trascendido, el club madrileño pagará una cantidad de traspaso de 25 millones de euros.

Espi cambió todavía en etapa de formación de un club más pequeño al Levante y logró dar el salto al profesionalismo en el 16.º clasificado de la pasada temporada de LaLiga. En 2024/25, Espi contribuyó al ascenso del Levante a la máxima categoría del fútbol español con seis goles como revulsivo de lujo; en la última campaña, tras algo más de medio año de adaptación, el jugador de 21 años fue luego uno de los grandes artífices de la permanencia del Levante gracias a un sobresaliente tramo final.

Entre finales de febrero y finales de mayo, Espi marcó nada menos que diez goles en las 13 últimas jornadas, se convirtió en la gran revelación y finalmente fue elegido mejor jugador sub-23 de LaLiga. Especialmente destacable: entre las jornadas 26 y 29, seis goles consecutivos del Levante llevaron su firma. En el importante 2-0 contra el Alavés firmó un doblete; después, sus goles valieron empates 1-1 ante Girona y Rayo Vallecano. Y finalmente fue Espi quien aportó los dos primeros tantos de su equipo en una victoria por 4-2 sobre el Oviedo. En total, el nuevo fichaje del Real sumó 11 goles en 25 partidos de Liga en 2025/26.

Fichaje por el Real Madrid: Carlos Espi es la segunda venta más cara de la historia del UD Levante

El fichaje de Espi es, mientras tanto, una reacción a la probable e inminente salida de Gonzalo García. El canterano, que hasta ahora no había pasado del papel de revulsivo en ataque, aparentemente pondrá rumbo al Fulham FC por 40 millones de euros de traspaso y seguirá al exentrenador Álvaro Arbeloa al club inglés.





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Espi ocupará la ficha que quedará libre. Está por ver cómo se presenta su perspectiva de tener minutos suficientes. Lo más probable es que comparta con Endrick el papel de suplente de la superestrella Kylian Mbappé. Endrick recuperó confianza durante su cesión al Olympique Lyon en el primer semestre de 2026 y ahora, dos años después de su llegada a Madrid, quiere dar por fin el salto definitivo en el Real. Con Espi en lugar de García, los blancos siguen teniendo garantizada la profundidad necesaria en la posición de delantero centro.

En el Levante, mientras tanto, la venta de Espi roza un récord de traspaso. El internacional español juvenil es la segunda salida más cara de la historia del club: únicamente el centrocampista colombiano Jefferson Lerma fue ligeramente más caro que Espi (25 millones de euros), cuando en 2018 se marchó al AFC Bournemouth por 30,5 millones de euros. Actualmente, Lerma juega en el Crystal Palace desde 2023.



