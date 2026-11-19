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El Borussia Dortmund parece estar buscando con especial interés en la 2. Bundesliga nuevos refuerzos para el centro de la defensa.

Según informa kicker, el central Linus Gechter, del Hertha BSC, sólido líder de la 2. Bundesliga , sería uno de los principales candidatos del BVB.

El jugador de 22 años, formado en el club berlinés, es una de las piezas clave del gran momento que vive el Hertha, que ha sumado 31 puntos en sus primeros once partidos de liga. Al igual que Joane Gadou, fichado por el Dortmund el verano pasado , Gechter destaca por su presencia física y su buen desempeño en los duelos. Además, últimamente ha dado grandes pasos adelante con el balón.

Hay otro factor que hace especialmente interesante al internacional alemán sub-21: Gechter puede jugar tanto en el centro de la defensa como en el costado derecho. Dado que el BVB de Niko Kovac ha pasado en ocasiones de una línea de tres defensas a una de cuatro, esa versatilidad es una cualidad nada desdeñable.

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Linus Gechter: ¿primero el ascenso con el Hertha y después el BVB?

Además, el contrato de Gechter con el Hertha vence en 2027, por lo que, tal como están las cosas, podría llegar gratis el próximo verano. Según kicker, su salida al final de la temporada es «un escenario realista», independientemente de que logre regresar a la Bundesliga con el Hertha, que actualmente aventaja en diez puntos al tercer puesto, el de la promoción.

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Si el Dortmund presentara una propuesta concreta en el próximo mercado de invierno, esa sería la última oportunidad del club berlinés de cobrar un traspaso por el joven defensa. Sin embargo, desde el punto de vista deportivo, perder a un titular indiscutible a mitad de temporada sería, por supuesto, un duro golpe. Además, dado el vínculo emocional de Gechter con el Hertha, al que llegó con once años, no cabe esperar que se marche tan fácilmente con el ascenso a la Bundesliga a la vista.

Getty Images

Gechter debutó con 17 años en un Hertha que entonces aún jugaba en la Bundesliga. Después de llegar a ser titular durante un tiempo en su primera temporada como profesional, su consolidación definitiva se hizo esperar. Por eso, en la segunda mitad de la temporada 2022/23 fue cedido al Eintracht Braunschweig. De vuelta en Berlín, fue ganándose poco a poco un sitio en el equipo tras el descenso del Hertha a la 2. Bundesliga y ahora es indispensable: ha disputado todos los minutos de los 13 partidos oficiales jugados hasta ahora esta temporada.

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Además, su regularidad en el club le permitió regresar a la selección alemana sub-21. Hasta ahora ha jugado siete partidos con el equipo dirigido por Antonio Di Salvo y quiere formar parte de la convocatoria para la Eurocopa sub-21 del próximo verano en Albania y Serbia.

¿Cuál es la situación de la plantilla del BVB en el centro de la defensa?

Mientras tanto, el centro de la defensa es una de las prioridades de la planificación de plantilla del Dortmund a corto y medio plazo. Waldemar Anton probablemente renovará su contrato, que vence en 2028, mientras que Nico Schlotterbeck, el otro central experimentado y titular fijo, firmó en abril un nuevo acuerdo hasta 2031. Sin embargo, este incluye una cláusula de rescisión y su salida no está descartada, sobre todo porque grandes clubes como el FC Barcelona se están posicionando para ficharlo .

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Con Gadou, el BVB ya cuenta con un central de futuro: el jugador de 19 años ha convencido en sus primeros meses en el Borussia. Aparte de ese trío, sin embargo, hay mucha incertidumbre en el centro de la zaga. Emre Can, baja desde marzo por una rotura del ligamento cruzado , tiene previsto regresar en enero de 2027. Después aún tendría algo de tiempo para ganarse la renovación de su contrato, que está a punto de vencer, aunque el desenlace está completamente abierto.

El contrato de Ramy Bensebaini también vence al final de la temporada y, por ahora, parece más bien improbable que el argelino de 31 años continúe en Dortmund. Por su parte, los jóvenes Filippo Mane y Luca Reggiani no han logrado afianzarse en el equipo. En el caso de Reggiani, cada vez hay más indicios de una salida .

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Por ello, el director deportivo del BVB, Ole Book, y sus colaboradores buscan posibles refuerzos para el centro de la defensa. Según kicker , además de Gechter, otros jugadores de la 2. Bundesliga han despertado el interés del Dortmund. Entre ellos figuran Fynn Otto y Alexios Kalogeropoulos, del 1. FC Nürnberg, que también están en la agenda del BVB.