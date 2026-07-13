Fichaje sensacional: Al-Ittihad incorpora a Khalifa Salem Al-Dosari

Varios medios confirmaron este lunes que el Al-Ittihad cerró un fichaje estrella en el mercado de verano, tras competir con Al-Ahli y Al-Nassr.

El club busca conformar un plantel competitivo bajo la dirección del técnico alemán Jens Wessing y avanza en la reestructuración de la plantilla, tanto de extranjeros como de locales, con negociaciones en curso.

Según el diario saudí Al-Riyadiah, el club ha fichado al extremo Khaled Al-Ghanam, del Al-Ittifaq, tras un acuerdo económico que satisface a ambas partes.

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Firmará un contrato de cinco temporadas por 40 millones de riales, pagaderos en plazos.

Además, el acuerdo incluye la cesión al Al-Ettifaq del portero Hamed Al-Shanqiti y el centrocampista Abdul-Ilah Hawsawi por una temporada.

Al-Ghanam es uno de los extremos más prometedores de la Liga Roshen y se le compara con Salem Al-Dossari, capitán del Al-Hilal y de Arabia Saudí.