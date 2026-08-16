Según informa el portal deportivo griego Gazzetta, Konstantelias ya se encontraría de camino a Dortmund para someterse allí al obligatorio reconocimiento médico. Por tanto, solo el examen se interpondría aún en el camino del traspaso.

El BVB habría llegado a un acuerdo con el PAOK por un traspaso de 30 millones de euros, incluidos bonus. Konstantelias firmaría un contrato de cuatro años y percibiría 3,2 millones de euros netos por año.

Según la información, tras las negociaciones fallidas con el 1. FC Köln por un traspaso de Said El Mala, el BVB habría ido con todo tanto por Konstantelias como por su club y en las últimas 48 horas habría impulsado la operación con todas sus fuerzas. En ello también habría desempeñado un papel importante el compatriota de Konstantelias, Konstantinos Karetsas.

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Karetsas habría ayudado en el golpe del BVB con Konstantelias

Karetsas se incorporó a principios de agosto desde el Genk al Dortmund por unos 30 millones de euros y habría contado a Konstantelias sus impresiones extremadamente positivas sobre el BVB. Konstantelias, de 23 años, no es un velocista de banda como El Mala, pero aun así aporta cualidades que pueden ayudar al BVB. En ataque puede desempeñarse en varias posiciones, aporta velocidad y capacidad de regate.

En la ya iniciada fase de clasificación de la Europa League, Konstantelias marcó tres goles en cuatro partidos y además dio una asistencia. Aun así, el PAOK quedó eliminado ya en la tercera ronda ante el RSC Anderlecht tras dos derrotas.

Konstantelias se formó en el PAOK, pasó por todas las categorías inferiores del club y solo estuvo medio año cedido en el entonces equipo belga de segunda división KAS Eupen. Tras su regreso en el verano de 2022, Konstantelias se convirtió rápidamente en titular y, con 70 participaciones de gol en 190 partidos oficiales, fue una de las caras más representativas de un ataque que dio al PAOK en 2024 un título de liga por primera vez de nuevo en cinco años.

En 2025 fue elegido futbolista del año en Grecia, por delante del nuevo fichaje del BVB Karetsas o de Christos Tzolis, que en los dos últimos años arrasó en la liga belga con el Club Brujas y ahora se marchó al FC Arsenal por 40 millones de euros.

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¿También va a fichar el BVB a Joey Veerman?

Pero, al parecer, con la inminente incorporación de Konstantelias la planificación de la plantilla del Dortmund aún no está cerrada. "Por supuesto que se liberan algunos fondos y queremos utilizarlos bien tanto en lo deportivo como en lo económico", dijo el director general Lars Ricken. En lugar de poner 50 millones sobre la mesa por El Mala, el BVB apuesta por otra solución. "Por supuesto, ahora existe la posibilidad de que podamos fichar a más de un jugador. Tenemos en mente a algunos jugadores que todavía pueden reforzarnos", aseguró el director deportivo Ole Book.

Uno de ellos sería, según se dice, Joey Veerman, del PSV Eindhoven. El jugador de 27 años tendría, según se informa, una cláusula de rescisión de 20 millones de euros, que sin embargo expira en pocos días. Tras una victoria de la PSV en un amistoso contra el Excelsior Rotterdam el sábado por la noche, Veerman reaccionó a los rumores. "Si llega el momento, sería una opción magnífica para mí. Llevo años esperando esto", dijo Veerman en ESPN. En referencia al cercano final del mercado de fichajes, añadió en tono de broma: "Si de verdad me quieren tanto, tienen que darse prisa". Además, el BVB quiere reforzar también la posición de lateral derecho.

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